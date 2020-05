El satisfyer

Estos días mi mujer y yo salimos poco de casa, como es normal y usamos eso que nunca habíamos usado, lo de comprar por internet, que nos ha enseñado mi hija la mediana.

Compramos mi mujer y yo, pues lo necesario para estos días y si te evitas salir, pues mejor prevenir. Pero ayer por la tarde, llaman a la puerta y eran del Amazon ese. Me dan un paquete, lo abro (estaba a nombre de mi mujer) y era un satisfayer. Un 'satisfayers' de esos. Y yo, claro, le pregunto a mi mujer: "¿esto es tuyo?" Y me dice que sí. Y yo, claro, me hundí.

Desde aquí, quisiera decirle al señor Simón, si nos está escuchando, que en la próxima rueda de prensa diga que el uso del satisfayer no es aconsejable. Que lo deje caer, el señor Simón, que diga: "no usen el satisfayer, usen a su marido". Si puede ser, señor Simón. Gracias.