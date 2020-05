Si son ustedes de los que se acuestan pronto, se habrán despertado esta mañana con la sorpresa de que lo que anoche era un acuerdo del Gobierno con EH Bildu para la derogación de manera íntegra de la reforma laboral. Porque lo que decía el documento firmado por PSOE, Unidas Podemos y Bildu, esta mañana es un acuerdo para hacer lo que el Gobierno ya tenía previsto hacer, porque así lo acordaron los socios de coalición.

Es decir, según lo que dice ahora el Gobierno, la abstención de Bildu fue a cambio de nada porque ya tenían previsto derogar algunos aspectos de la reforma laboral, aunque Bildu crea que su abstención fue a cambio de la derogación íntegra de la reforma.

No se trata de un matiz, no se trata de una mala interpretación del documento que lleva las firmas de Adriana Lastra, Pablo Echenique y Mertxe Aizpurua lo dice claro, derogación de manera íntegra. Y el Gobierno ya se encargó de anunciarlo una vez había amarrado la prórroga del estado de alarma, cuando había conseguido los apoyos de Ciudadanos y del PNV, que salvaron la cara a Pedro Sánchez que, mientras, por detras negociaba con Bildu, algo que ya sabía que no les iba a gustar.

Ni a ellos, ni, seguramente, a algunos miembros del propio Gobierno, ni a la patronal, ni siquiera a los sindicatos, que estando de acuerdo con la derogación total, manifestaban anoche en la SER su asombro por haberse enterado por la prensa.

Este monumental lío tiene la explicación en la debilidad del propio Gobierno, que necesita en cada votación y hasta el último momento, hacer cuentas para ver si le salen los apoyos. Ayer no debía confíar demasiado y se puso a negociar a todas bandas. Estábamos tan pendientes de si había negociación con los independentistas que se nos pasó que el Gobierno perseguía también los apoyos de Bildu.

Aunque después de este episodio se hace difícil imaginar cuáles pueden ser las nuevas mayorías. Quién se va a fiar de un gobierno que negocia una cosa y la contraria, que esconde los términos de los acuerdos, los anuncia cuando le conviene y los cambia después de firmarlos.

Ayer, tras el pleno, pensábamos que se resquebrajaba la mayoría de la investidura, después de lo que ha pasado esta madrugada crecen las dudas sobre el futuro de la legislatura.

