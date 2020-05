Pablo Martín se confinó durante casi 100 días para escribir una novela sobre una pandemia

Muchas son las obras artísticas que se han creado y que cuentan una historia similar a la que estamos viviendo durante estos meses en los que el poder predictivo de la ficción ha copado las informaciones de muchísimas webs especializadas.

Muchas son las novelas que hablan de futuros distópicos muy parecidos a la crisis que estamos viviendo, pero lo realmente increíble es la historia de tras de la novela ‘Diario de un viejo cabezota’, ya que su autor se confinó durante 99 días para escribirla.

La novela distópica, que completa una trilogía, será publicada en octubre por la editorial Acantilado y transcurre en un mundo arrasado por una pandemia y una guerra. Su autor Pablo Martín, de Reus, ha hablado con nosotros para contarnos cómo se confinó en una cabaña de manera voluntaria.

“La novela es mucho peor”, aclara Pablo, al que le parece que eso de confinamiento voluntario suena un poco a oxímoron. Decidió irse a Suiza para encerrarse en una cabaña y así poder experimentar “las mismas sensaciones que experimenta el protagonista de la novela en tiempo real”.

Eso sí, aclara que su confinamiento no fue el mismo que muchas de las familias de nuestro país han tenido que vivir durante estos meses, sino que fue “un confinamiento de lujo” en el que le lavaban la ropa, le hacían la comida y le limpiaban la cabaña.

La novela transcurre en el año 2066, un futuro que no es tan lejano. Es algo deliberado, “para que el lector pueda pensar que ahí aun estará él”. A pesar de que aún quedes varias décadas para esa fecha, espera que circunstancias como las actuales nos hagan que salgamos como “una sociedad mejor”.

Afirma no haber tocado la novela desde hace algunos meses, por lo que la pandemia no ha afectado a su contenido. El autor sí que espera que el Covid-19 repercuta en como es recibida la novela por los lectores. De todos modos, no ha descartado que se puedan hacer algunos cambios vinculados a los tiempos que nos ha tocado vivir, que siempre habíamos pensado que solo existían en la ficción.