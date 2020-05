Axel Torres: "No cambiaría a Pjanic por Arthur, la edad es muy diferente"

Axel Torres pasó por El Larguero para hablar junto a Manu Carreño de fútbol internacional y responder a algunas preguntas de los oyentes. El perioidsta que ha contestado sin tapujos, como es decostumbre, se ha mostrado claro sobre el fichaje de Neymar por el Barcelona: "creo que el que ficha tiene que pensar en ganar. Si hay un jugador que ya ganó con esta camiseta y que se entiende bien con el resto del equipo, te ayuda a ganar".

También ha opinado sobre la noticia de la semana, la retirada de Aritz Aduriz: "creo que despedirse con la final de copa habría sido muy bonito. Ha aprendido el oficio a medida que pasaban los años. Sus mejores cifras goleadoras no las tiene al inicio de su carrera, si no más adelante, cuándo no podía sacar un rendimiento físico pero sí numérico. Es un jugador muy inteligente".

Tema que no podía evitar era los nombres que están sonando con fuerza para vestir la camiseta blaugrana la próxima temporada. Aunque Pjanić es uno de los favoritos, Torres no está de acuerdo: "No lo cambiaría por Arthur, la edad es muy diferente, el recorrido que te puede dar uno y el que te puede dar otro lo tienes que valorar".

Sin embargo, sí cambiaria al centrocampista de la Juventis por otro jugador: "por Rakitić sí lo haría. Pero Semedo por De Sciglio no, no veo grandes diferencias, en cuanto a rendimeinto no creo que uno le saque mucha ventaja a otro".

Además, ha confesado con quién se habría juntado durante el confiamiento para ver partidos de f´útbol: "Entrenadores buenos, para que me lo explicaran bien. Klopp, Mourinho, Guardiola...Me gustaría juntar en una habitación a Guardiola y a Mourinho y que cada uno me explicase un partido a través de sus ideas".





