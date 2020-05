El mundo del pádel también está siendo golpeado por esta pandemia del coronavirus. Los clubes han permanecido cerrados y ahora tampoco son optimistas en la desescalada que ha planteado el Gobierno para tratar de evitar un reborte. Así lo dejó claro este jueves en 'El Larguero' el director deportivo y gerente de la Federación Madrileña de Pádel, José Luis Rivero.

El experto no entiende por qué no se va a poder jugar partidos de dos contra dos hasta que llegue la fase tres de esta desescalada. "Nos sentimos maltratados. No es real que en otros deportes haya grupos de diez y aquí no pueda haber cuatro jugadores en una pista", asegura.

Desde su punto de vista, teniendo en cuenta que una pista tiene una superficie de 200 metros cuadrados, es suficiente para mantener la "distancia de seguridad" entre los cuatro participantes de un partido habitual.

Sin embargo, solo se permiten partidos de uno contra uno en las fases 1 y 2 de desescalada, algo que no parece estar gustando a los aficionados. "En las comunidades autónomas que están en la fase 1 estamos viendo que muchos jugadores han reservado pista para quitarse el gusanillo, pero el uno contra uno no es el pádel", asegura.

Rivero defiende que la fórmula no gusta a los aficionados y asegura que esta situación está siendo muy perjudicial para su deporte. De hecho, cree que está habiendo demasiada "confusión" sobre la situación que está viviendo este deporte. Las federaciones territoriales, según relató en el programa de este jueves, están tratando de convencer al Consejo Superior de Deportes para que haya un cambio y se permita el dos contra dos en fases anteriores a la 3.

Petición oficial

La Real Federación Española de Tenis y la Federación Española de Pádel han elevado una consulta al CSD para que este organismo contemple la posibilidad de que se permita jugar la modalidad de dobles en la fase 2 de la desescalada. Considera la RFET que la amplitud de una pista de tenis (600 metros cuadrados) permitiría que cuatro personas pudieran estar dentro de la instalación sin riesgo de romper la distancia de seguridad de dos metros impuesta por el Gobierno.

En el caso del pádel, la FEP considera que los jugadores pueden perfectamente mantener esa distancia mínima de 2 metos, jugando cada miembro de la pareja dentro de su cuadrícula. Los clubes de Tenis en España, más de 1,200, tienen en esta modalidad del juego (los dobles) una de sus principales actividades sociales y deportivas y no permitir su implantación puede suponer graves perjuicios económicos a esta entidades. En cuanto al pádel, son cerca de 4.000 instalaciones en toda España que estarían en grave riesgo "en el caso de no permitirse su apertura con cierta normalidad".

