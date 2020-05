Alberto Núñez Feijóo, sobre la pandemia: "La primera parte de la gestión del Gobierno fue para olvidar"

"La situación epidemiológica es buena", ha dicho el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo que confía pasar la semana que viene a la fase 2 del plan de desescalada por la crisis del coronavirus. Este viernes hará el anuncio el ministerio de Sanidad. La dispersión de la población en Galicia ha permitido que los efectos de la pandemia no hayan sido tan graves como en otras regiones. Fruto de los avances positivos en la pandemia, Núñez Feijóo anunciaba esta semana la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 12 de julio.

"Queremos que cuanto antes se reactive la movilidad entre provincias en Galicia. Es complicado explicarle a los gallegos que no podemos movernos entre las ciudades", ha dicho Feijóo.



Sobre el control de la pandemia explica que en Galicia se tomaron medidas a tiempo. "Cerramos comercios y clases sin tener ningún fallecido. Compramos antes material sanitario. Toda esta anticipación fue positiva. Si no hubiésemos tenido la capacidad de compra 15 días antes de la emergencia sanitaria probablemente hubiésemos colapsado, seguro en Vigo y probablemente en Ourense", ha explicado el presidente de la Xunta.

"Madrid ha tenido un sufrimiento que trasciende lo que pueda hacer un presidente. Lo cierto es que montar circuitos COVID y no COVID de forma inmediata, con una patología que no conocíamos, con una evolución abrupta es muy difícil. Todo esto es más complicado que la publicación de normas en el BOE. Gestionar esa crisis con ausencia de materiales ha sido excesivo", ha asegurado.

Feijóo está convencido de que el estado de alarma fue imprescindible: "La primera parte de la gestión del Gobierno es para olvidar. A partir de ahí nuestro país empezó a funcionar y a tomar las decisiones que debía de haber tomado una semana antes".

"Pactar con Bildu es un disparate político"



"Ver a todo un Gobierno pactando con Bildu, en plena crisis económica y social, y cuando estamos pidiendo dinero a Europa supone un disparate político. ¿Este es el mensaje responsable que estamos planteando? España no se merece estas polítcas. Me da mucha pena porque creo que la política española atraviesa el peor momento con una política frívola y de adolescentes y este país no se lo merece", ha afirmado sobre el pacto entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar de forma íntegra la reforma laboral.



"A mí la oposición de Vox no me gusta. La de mi partido me parece muy razonable", ha explicado. Feijóo ha afirmado que el PP ha tenido un "comportamiento razonable" durante el estado de alarma: "Vox no ha tenido este comportamiento. Nosotros somos un partido de Estado y España necesita una alternativa y eso es responsabilidad del PP".

En Galicia, Vox no tiene representación parlamentaria. "Me da la sensación de que los gallegos no echan de menos a Vox. Los gallegos defendemos a España y a la autonomía. Nuestra foma de ser españoles es ser gallegos. No hemos necesitado a Vox para nada en este tiempo".

Feijóo ha dicho que no se ve gobernando con Vox en Galicia y que, en caso de tener que negociar, siempre lo haría en el marco del Parlamento de la Xunta.



