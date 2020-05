La misión para rescatar el telégrafo del Titanic y averiguar si Jack Phillips murió a su lado

Durante la noche del 14 al 15 de abril del año 1912 se enviaron muchos mensajes desde el telégrafo a bordo del Titanic. Primero mensajes normales de pasajeros de primera clase, horas más tarde mensajes frenéticos: "Hemos golpeado un iceberg", “Requerimos asistencia inmediata", "Vengan rápido". El telégrafo a bordo del Titanic era un equipo muy avanzado para su época, un dispositivo de comunicación inalámbrica desarrollado por Guglielmo Marconi. Ahora, 108 años más tarde, una jueza federal de EEUU ha pedido que se rescate este dispositivo por su valor histórico, para lo cual hay que romper el Titanic. La NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU., se opone a esta decisión porque cree que recuperar el artilugio supondrá dañar los restos del barco porque habría que adentrarse en el buque en sí.

“Probablemente hay una parte de márketing en todo esto, pero creo que si se hace de manera correcta es interesante, sobre todo lo que se haría después con ese objeto”, nos cuenta Luis Ferreiro, director de la exposición 'Titanic The Exhibition', que antes del estado de alarma estaba abierta en Valencia. Ferreiro opina que “no creo que sirva para arrojar ningún tipo de información nueva a lo que ya conocemos, lo único que queda es la máquina. Lo interesante de ese objeto, una vez recuperado si es que se recupera, es cómo se expondrá”. En la muestra ‘Titanic The Exhibition’ conservan varios de los telegramas enviados desde el trasatlántico, “son muy interesantes porque nos permiten conocer un parte de la historia. Nosotros tenemos un telegrama en el que sólo aparece una palabra ‘Salvado’, un pasajero que sólo le quería contar a su familia que se había podido salvar”.

Este rescate también podría arrojar luz sobre uno de los grandes misterios qué rodea al hundimiento del Titanic: qué sucedió con el cadáver del radiotelegrafista Jack Phillips, quien, según algunas teorías, falleció en la sala de radio enviando una y otra vez mensajes de socorro. “Al cien por cien no se puede esta seguro de qué le pasó. Para mí el testimonio más fiable es el de Harold Bride, su compañero, que llegado al buque de rescate testificó que Phillips llegó también hasta el bote B, pero que murió de agotamiento o hipotermia. Yo no creo que muriera enviando mensajes en la cabina. Pero es interesante porque esto es lo que es el Titanic, el mito, la leyenda”, afirma Ferreiro.