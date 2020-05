Dudas y certezas sobre lo que tenemos que hacer frente al virus

Todo es confuso. Dudamos hasta de lo que creíamos estar seguros. De todas esas dudas que se acumulan y que le han llegado a través de redes sociales y conversaciones con amigos y conocidos nace el libro de la divulgadora científica Deborah García Bello: No tocar. Ciencia contra la desinformación en la pandemia de COVID-19 (Ed. Paidós)

“En esta pandemia todo lo que sabemos hoy puede cambiar mañana. Los divulgadores científicos tratamos de disuadir sobre el uso de ciertas cosas simplemente, porque no lo sabemos y, por responsabilidad y por prudencia, animamos a que la gente use aquello sobre lo que sí tenemos certezas”. Habría que empezar teniendo claro que un virus no es un ser vivo con inteligencia, agazapado en cualquier esquina esperando a saltar y agarrarse a nuestro organismo. Un virus sobre una superficie no es nada. El problema es cuando lo tocamos, nos llevamos la mano a la cara y permitimos su entrada en el organismo. Es entonces cuando empieza a destruir células, multiplicarse y nos enferma. Por eso es tan importante lavarse las manos y mantener la distancia con otras personas que no sabemos si están o no infectadas.

Para desinfectarse las manos ¿mejor agua y jabón o geles hidroalcohólicos?: “El jabón es efectivo y económico. El uso de geles desinfectantes está indicado en ámbitos sanitarios. En situaciones cotidianas, debe usarse solo como complemento al lavado de manos o cuando sea difícil el acceso a agua y jabón.”

Veamos más certezas que se recogen en el libro de García Bello: