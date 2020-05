Deulofeu: "Tenemos que estar preparados: no queremos retomar los partidos sin cinco jugadores importantes"

Gerard Deulofeu ha pasado por Carrusel para tratar la peculiar situación que está viviendo actualmente el fútbol. El jugador del Watford, equipo de la Premier League, se ha mostrado contundente sobre el regreso de la competición.



"Veo precipitado que la Premier vuelva tan pronto (...) No se puede jugar, tener contacto y luego no tener riesgo de contagiar a las familia", comentaba el delantero, que además cree que "vamos a tener que hacer el esfuerzo de no estar con las familias".

La plantilla del Watford tiene tres positivos por coronavirus, el jugador confirma que se encuentran todos bien aunque: "El club lo ve crudo proque la situación en Inglaterra es peor que en otros países, veo exagerado empezar tan pronto". Apesar de la incertidumbre que rodea en estos momento a la Liga inglesa, Deulofeu dice que: "Creo al 100% que la Liga se va a reanudar, pero quiero estar listo porque no quiero jugar esos diez u once partidos sin cinco jugadores importantes"



También habló sobre la lesión que sufrió en el partido contra el Liverpool. Una rotura de ligamento cruzado que le hizo pasa por quirófano: "La rodilla va genial, ya no hay dolor que es lo más importante de la recuperación (...) Tuve suerte de operarme antes del parón, hace dos meses y ahora estoy trabajando muy fuerte. Al final siendo positivo y encarando bien las cosas todo va mejor".









