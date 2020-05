La piel que habita Sergio del Molino

¿Hasta qué punto condiciona la soriasis tu vida e incluso tu capacidad de creación? Es la pregunta que se hace Del Molino a lo largo de este libro e intenta darle respuesta con cuentos (en principio dirigidos a su hijo) en los que los protagonistas son personajes históricos que han padecido la enfermedad.

Stalin se refugiaba en Sochi durante los veranos para recibir baños balsámicos. Durante esos veranos se gestaron algunos de los hechos que condicionaron la historia de la Unión Soviética. Pablo Escobar tenía un montón de dobles para escapar de la persecución de la policía. Los servicios secretos distinguían a estos dobles porque no tenían manchas de soriasis…

Del Molino hace también un relato autobiográfico sobre su relación con esta afección crónica de la piel. “No todo el mundo vale para enfermo como no todos valemos para estudiar. Creo que el buen enfermo necesita un poco de fe. Sin ingenuidad no se puede seguir la disciplina; sin creer en los milagros, no hay forma de aguantar las consultas médicas”.

Hay también en “La piel” una reflexión sobre la relación entre el órgano más grande de nuestro cuerpo y el racismo. Para ello el autor recurre a la historia del negro de Bañolas, un africano que fue embalsamado y expuesto en un museo durante casi un siglo.

