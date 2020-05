"Ha rozado el esperpento": la crítica de Romero al fútbol español durante esta pandemia

Tras el anuncio de este sábado que realizó Pedro Sánchez, avalado por el Consejo Superior de Deportes, donde oficializó 'la reanudación de las grandes disciplinas deportivas profesionales' para la semana del 8 de junio en España, Jordi Martí y Antonio Romero se pasaron por 'El Larguero' para debatir acerca de la situación actual del fútbol profesional español y su calendario.

En primer lugar salió el tema de la AFE, a la cual Jordi Martí defendió y de la que Antonio Romero mostró su disconformidad por diversas decisiones de la misma: "Yo no entiendo lo que está haciendo AFE en la gran mayoría de sus decisiones. Se opuso de manera frontal a los partidos cada 48 horas, ese aspecto lo compartía. Ha sido el único acierto de AFE durante esta pandemia, todo lo demás lo ha hecho mal, y en algún momento rozando el esperpento", dijo rotundamente Antonio Romero.

Acto seguido, Jordi Martí ofreció su punto de vista acerca del descontento que se está percibiendo en torno a la AFE: "LaLiga quiere que los jugadores se concentren una semana antes de competir. Recordemos que el plan había sido 40 días de concentración y AFE lo ha desactivado. Ellos siempre han puesto la salud de los jugadores en primer lugar", afirmó.

Sobre las concentraciones, nuestros expertos también hablaron. Por su parte, Antonio Romero volvió a ser tajante con su opinión: "Lo que le ha llegado a la gente es que los futbolistas no quieren concentrarse. Hay que ser más serios. No es para quejarse con todas las comodidades que tienen en las instalaciones de los clubes (...) No puedes pedir 'riesgo 0' y no querer concentrarte. Los futbolistas, excepto salvadas excepciones, han quedado retratados porque se han quejado de cosas que el ciudadano de a pie ni puede quejarse", dijo.

Seguidamente, y para culminar el debate, Jordi Martí recordó que, según su percepción, 'estamos donde estamos por el empuje de Javier Tebas'. Nuestro periodista sostuvo que 'le podemos criticar muchas cosas, pero el empuje de él nos tiene donde nos tiene'. En cuanto al calendario, Martí finalizó hablando sobre este, aún a sabiendas que, según Romero, 'es imposible que veamos un futbol al 100%': "Cuando se reúnan el próximo 28 Liga, AFE, RFEF y CSD, van a fijar el calendario", concluyó diciendo.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.