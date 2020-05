Día del orgullo friki: la fiesta que creó un español y se ha exportado al resto del mundo

¿Qué es un friki? Responder a la pregunta es un verdadero campo minado. Friki es un término que se usa para referirse a las personas interesadas u obsesionadas en un tema, afición o hobby. Esto incluye un universo mitológico y simbólico formado por ‘Star Wars’, ‘Star Trek’, ‘El Señor de los Anillos’, ‘Juego de Tronos’, el cómic, el cine, las series de televisión, los videojuegos, la informática, la fantasía o los juegos de rol. Pero se puede ser friki de muchísimas cosas más.

Este 25 de mayo los frikis celebran su día, el'Día del Orgulo friki'. Lo celebran desde que en el año 2006 un español llamado Germán Martínez, Señor Buebo, decidió organizar unas jornadas. Y la fecha elegida no fue ni mucho menos casual: un 25 de mayo, cuando George Lucas estrenaba la primera película de la saga ‘Star Wars’ en EEUU.

En 'La Ventana' hemos hablado con este español artífice de del día del orgullo friki. Un fenómeno que nació en España pero que se ha exportado al resto del mundo. En Europa se han hecho cosas en Francia, Portugal o Alemania; pero también ha llegado a EEUU, México, Canadá o Argentina: "Hemos llegado a contar unos 15-16 países distintos donde se celebra".

Frikismo confinado: el colectivo más preparado

Este año la reivindicación del frikismo está siendo confinada pero la celebración no se ha suprimido; este 2020 lo están haciendo online, trasladándolo a YouTube. Martínez admite que se trata de “una celebración rara” pero asegura que “si hay un colectivo preparado para estar más tiempo en casa somos los frikis”.

Vivimos en un mundo donde las películas basadas en cómics son récords de taquilla una y otra vez, donde ‘Juego de Tronos’ fue la serie más vista de la historia. Germán Martínez cree la época que vivimos es buena para el orgullo friki: “Yo creo que ha sido sobre todo el boom de internet, redes sociales y el comercio online...”. Otra clave la encuentra en la distribución de merchandising a nivel global: “La gente ve una camiseta de los ‘X-Men’ y le mola llevarla”, señala Martínez.

‘Señor Buebo’ cree que el término friki ha vivido una desescalada en su significado antes más peyorativo. Ahora ya no es un insulto, sino que los frikis se han apropiado de él. Martínez asegura que friki se nace y no se hace, “lo que pasa es que no lo desarrolla hasta que es mayor”. Entiende que llega un momento, un “punto de ebullición le hace saltar. En mi caso cuando acabé el instituto le pedí a mis padres la trilogía de la guerra de las galaxias”, explica.

La variedad del mundo friki: mucho más que Star Wars

Dentro del mundo friki hay muchos tipos de aficiones, nuestro invitado explica que él siempre ha tenido una cultura friki“muy expandida. Me gustan los comics, la ciencia ficción... Soy diseñador gráfico que también es una profesión metida dentro del frikismo como la informática y cosas así”.

A él, personalmente, el grupo friki que más le llama la atención son los otakus: “Van con un cosplay vestidos con unos trajes imposibles, con unas espadas gigantes... A mí es algo que me llama mucho la atención porque dedican muchísimo tiempo a algo que se va a ver dos horas”.

Precisamente entiende que en el tiempo está la definición del friki; una persona que dedica prácticamente parte de su vida a su pasión: “Al friki normalmente le gusta mucho investigar sobre el tema al que se dedica”, señala Germán Martínez (‘Señor Buebo’).