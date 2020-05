Alfredo Corell de la Sociedad Española de Inmunología: "De momento ni un solo beso ni abrazo a los abuelos"

Con media España en Fase 2 y la otra media en Fase 1 hay situaciones en la que no sabemos cómo actuar, qué hacer. Por ejemplo, las reuniones sociales. Está claro que la mascarilla y la distancia social son nuestras bazas principales pero, ¿los abrazos familiares están permitidos? ¿Los abuelos pueden volver a achuchar a los nietos? “Por ahora lo mejor es no dar ni un sólo beso ni abrazo a los abuelos. Somos conscientes que no es fácil pero hay que ser precavido al menos de momento. A ver si después de estar dos meses en casa lo vamos a echar todo por tierra en un momento”, nos dice Alfredo Corell, inmunólogo y miembro de la Sociedad Española de Inmunología

Tanto en la fase 1 como en la 2 las reuniones sociales están permitidas pero lo aconsejable, como nos dice el doctor, “es que sean al aire libre”. Y si estas reuniones fueran en recintos cerrados se deberá llevar la mascarilla sino se pueden garantizar los dos metros de distancia. “Tenemos que ser conscientes que cuando nos ponemos la mascarilla no es para protegernos a nosotros sino al entorno. Y ahora ese entorno son nuestros mayores que son los más vulnerables”, nos explica Alfredo Corell. Los niños han sido los menos castigados por el COVID19 y todo apunta a que va a haber menos contagios de niños a mayores por eso los expertos indican que “es mejor que los niños jueguen con niños a que lo hagan con los mayores”. Desde la Sociedad Española de Inmunología piden cautela, recomiendan ser precavidos porque “con la entrada en la Fase 1 y 2 en las que ya estamos todos parece que hemos entrado en una euforia y relajación que a los médicos nos preocupa porque el virus, aunque no lo creamos, sigue estando ahí y siendo tan dañino como hace un mes”, nos alerta el doctor Corell.