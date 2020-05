¿Una FP sin prácticas?

La pandemia ha obligado a estudiantes y profesores a recurrir a la enseñanza online para intentar acabar el curso pero ¿qué pasa cuando lo que estudias requiere soldar una pieza mecánica, montar el circuito de refrigeración de una nevera o hacer un análisis de sangre?.

A Pilar Carpio, alumna de Mantenimiento de Electromecánica en el Centro Integrado de FP de Valnalón en Langreo (Asturias), el confinamiento le pilló a punto de iniciar sus 380 horas de prácticas en una empresa asturiana especializada en ascensores y escaleras mecánicas. ‘No pude ni pisar la empresa. Primero se habló de reducir el número de horas a ver cómo evolucionaba la pandemia y luego directamente nos plantearon la alternativa de hacer las prácticas online desde casa mediante la realización de un trabajo’, ha contado en La Ventana.

"¿Qué voy a hacer, desmontar la nevera de mi casa para hacer prácticas?"

Esa opción les permitirá poder sacarse el título de grado medio o de grado superior pero no convence a los estudiantes. ‘Estoy haciendo lo que puedo pero obviamente no es lo mismo. Perdemos la experiencia real de hacer prácticas reales con maquinaria e instrumental real en una empresa. Yo en condiciones normales estaría trabajando con cableado, cuadros eléctricos complejos, buscando y reparando averías o fabricando piezas mecánicas ya importantes. Pero claro, no tengo acceso a ese material que es muy caro y que no podemos comprar ni tener en casa. ¿Qué voy a hacer, desmontar la nevera de mi casa para hacer prácticas?’, cuenta.

El temor de Pilar es compartido por muchos de los cerca de 900.000 alumnos de FP a los que esta crisis ha dejado sin el último cuatrimestre de prácticas en empresas, la fase formativa más importante de sus estudios de cara a encontrar un trabajo. ‘Lo que me da más miedo es que eso nos perjudique porque las empresas no se atrevan a dar una oportunidad a una promoción que no hemos podido hacer las prácticas reales, a pesar de que no ha sido culpa nuestra’. ‘Yo creo que podría intentar defenderme a la hora de enfrentarme a un problema de electromecánica en un ascensor, aplicar lo que he aprendido estos dos años, pero obviamente no de igual modo que si hubiera realizado estos tres meses de prácticas presenciales en un entorno laboral real’.

La situación tampoco es nada fácil para los profesores que comparten con sus alumnos la situación de incertidumbre y la preocupación por cómo y cuándo finalizará el curso. ‘Yo estoy muy cabreada, la verdad es que se me cae la cara de vergüenza porque no sé qué decirles a mis alumnos’, ha contado Sara Fernández, profesora de la rama sanitaria, que imparte un ciclo superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico en el Instituto Leonardo Da Vinci, de Alicante. ‘Yo tengo doce alumnos que han renunciado a presentarse porque no les convence hacer unas prácticas online. Prefieren retrasar sus estudios, aunque no puedan titular ahora, para poder adquirir una experiencia profesional práctica en empresas que ahora no han podido hace por las circunstancias.

"Varios de mis alumnos han renunciado a presentarse porque no quieren prácticas online pero si tienen beca están obligados a devolver la parte proporcional"

A todo esto se suma otro problema añadido, la reciente decisión de las autoridades educativas de que ‘aquellos alumnos que tengan beca y renuncien voluntariamente a presentarse ahora a la modalidad online para intentar hacer las prácticas más adelante, tendrán que devolver la parte proporcional de esa ayuda, algo que muchos no se pueden permitir. Me temo que por lo menos tres de mis alumnos se van a tener que presentar ahora sin tenerlo previsto y probablemente para suspender’, ha lamentado Sara.

‘Resulta evidente que la alternativa online no es tal en según qué ciclos formativos. Estamos esforzándonos en mandarles esquemas para que refresquen lo aprendido e intenten aproximarse lo más posible a condiciones reales de aplicación formativa, pero obviamente hay cosas que no se pueden hacer sin un microscopio u otro tipo de instrumental que los alumnos no tienen en casa’. De no haber sido por esta crisis, los alumnos de Sara estarían finalizando ya su formación práctica en distintos hospitales y laboratorios públicos y privados de la Comunidad Valenciana. Muchos de ellos con grandes posibilidades de incorporarse de inmediato al mercado laboral gracias a las buenas expectativas de inserción profesional de la Formación Profesional.

Ahora, todos, alumnos y profesores cruzan los dedos para que esta crisis no se lleve por delante todo el esfuerzo de la promoción de 2020, la primera que no pudo hacer prácticas en la historia de la FP.