Isabel Coixet: "Yo solo sé decir lo que pienso y lo que siento"

Escribe Isabel Coixet en uno de sus textos, recientemente publicados en la editorial Malpaso, que “tocar el corazón de alguien, conmoverle (aunque sea por unos instantes), devolverle una mirada del universo desde otros ojos es todo a lo que aspiro. A veces, las menos, siento que lo consigo. Otras veces, las más, no”. ¿Existe algún atajo para llegar al otro, para conmoverle? La cineasta cree que el único camino es no fingir. Ser auténtico. Que lo que digas, lo que sientes y lo que piensas estén en la mayor armonía posible.

La cineasta admite ser muy “bocachanclas”. No existe remedio para eso. “Siempre me digo ‘me voy a callar’, ‘voy a tirar pelotas fuera’, pero hay algo que te sale”.

Un par de artículos del libro abordan el tema de la necesidad, o no, de separar al autor de su obra cuando hay comportamientos deleznables en la biografía del artista, como en el caso de Michael Jackson o Roman Polanski. A raíz de esto, y dado que la semana pasada se publicaron las memorias de Woody Allen, Coixet ha dicho: “Me he leído las cien hojas de las actas del juicio. Woody Allen nunca ha sido condenado, pero nunca ha sido absuelto. En ese juicio salen los abusos. Yo sigo viendo las películas de Woody Allen, he leído su libro, pero no quiero ser su amiga. Me basta con sus películas”.

Coixet acabó el rodaje de su última película, ‘Nieva en Benidorm’, una semana antes del inicio del estado de alarma. Ahora, está en pleno montaje. “Estamos montando divididos por un cubículo de metacrilato. Es raro, pero todo pasará”.