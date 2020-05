Omar Montes: "A mí me hubiera encantado que me ayudaran cuando lo necesité"

En este tiempo muchos están siendo los gestos de solidaridad, gestos de gente anónima pero también de muchos rostros conocidos. Esta tarde hemos hablado en el programa uno de éstos últimos. Alguien a quien vemos en la prensa del corazón, que ganó un reality pasándolas canutas en una isla pero que triunfa con su música. Ahora Omar Montes, el mismo que tiene miles de seguidores en sus redes sociales, compra y reparte comida a sus vecinos, a la gente de Pan Bendito, su barrio de Carabanchel, uno de los más humildes de Madrid.

"Ahora se ha sabido lo que hago en mi barrio por el reportaje pero ya llevo tiempo haciéndolo sin que hubiera salido a la luz. Es algo que hago de corazón. Lo que me hace dormir bien por las noches es ver feliz a la gente que no tiene nada. Y me gusta que la gente me copie y se haya puesto a ayudar en sus barrios”, nos dice Omar Montes. Todo empezó con un mensaje que recibe en su cuenta de instagram de un joven del barrio donde le pedía comida. Omar no se lo pensó dos veces. “Yo no hago esto porque a mí me sobre sino porque sé lo que es no tener nada”.

Omar empezó a triunfar en la música en 2015 con el rap, el trap y el reggaetón. Pero el éxito y la fama no le han cambiado: sigue viviendo en la misma casa, su casa desde hace 31 años con sus padres. ”¿Para qué vale el dinero, para ser el más rico del cementerio?, se pregunta el cantante.“He ido con chandals rotos al colegio y tan feliz, he ido en coches que daba pena verlos. A mí el dinero me da igual y solo me gusta porque me permite ayudar a las personas”.

Aunque reconoce que este confinamiento le ha hecho coger algunos kilos Omar Montes ha sido boxeador profesional.” En el ring te dan hostias físicas que a los dos días se pasan pero cuando la vida te golpea fuerte lo sientes bien”. Este treinteañero que triunfa en la música y que tiene miles de seguidores reconoce que ha empezado a aficionarse a la lectura gracias a los audiolibros. ”Si te dejas arrastrar por el barrio es complicado salir de ahí porque el dinero es fácil. Y si caes o acabas preso o en el hoyo”.