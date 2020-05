El notario más joven de España: "He pasado más miedo de portero ante un penalti que en la oposición"

Juan Varela heredó de su padre sus dos pasiones en la vida: el fútbol y el Derecho. Como portero de fútbol sala ha llegado a competir en Primera y en Segunda División y como estudiante de Derecho ha logrado lo que su padre intentó durante seis años pero no consiguió: sacarse la oposición a notario, una de las más duras de toda España. "Es como si ahora hubiéramos aprobado los dos, mi familia está muy contenta".

En su caso, Juan lo ha conseguido batiendo además un récord: el de aspirante más joven en aprobar la oposición en los últimos cuarenta años en España, según él mismo ha contado esta tarde en La Ventana. "Estuve estudiando dos años y tres meses. Al principio de media le echaba unas nueve horas diarias y luego, cuando ya se convocó la oposición, subí el ritmo hasta las once o doce horas diarias", ha contado en La Ventana este joven de Dos Hermanas (Sevilla).

"Los dos exámenes orales me salieron bastante bien, la verdad, con el tercero, el práctico, en el que tienes seis horas para resolver un problema jurídico que te plantea el tribunal de entre las 350 lecciones del temario, tuve más dudas. Había días que pensaba que igual había suspendido", ha explicado este flamante notario en ciernes que sacó el puesto 24 entre casi 800 aspirantes y que ha querido desmentir algunos tópicos sobre la profesión.

"Es cierto que la memoria ayuda, pero cuando hablamos de cantar los temas, no es que lo hagamos como loros, hay que entender lo que estamos exponiendo, comprender las implicaciones para resolver problemas jurídicos, no es una cuestión solo memorística", explica Juan que ha aclarado entre risas que lo de cantar los temas, es la jerga que usan los opositores pero no "significa que me arranque a tocar la guitarra delante del tribunal".

"Y sí, es cierto que se gana dinero pero tampoco es todo firmar y cobrar. Se estudia y se trabaja mucho, y es un servicio público que se presta al ciudadano para resolver sus problemas y gestiones y que es esencial, como se ha demostrado durante este confinamiento que las notarías han seguido funcionando".

Puestos a romper moldes, Juan ha roto otro de los que dicen que la vida del opositor implica aislamiento casi total. En su caso le permitió conocer al amor de su vida en la biblioteca. "La conocí entre los exámenes orales y la preparación del ejercicio práctico en la biblioteca de la academia. Y la verdad es que fue un flechazo. Además tuvimos la suerte de que los dos conseguimos aprobar la oposicion y seguimos juntos".

A la espera de que se publique la lista de vacantes en el BOE y puedan elegir plaza "intentaré quedarme por aquí cerquita, en Andalucía o Extremadura", lo que de momento tendrá que dejar será el fútbol sala profesional. ‘Implica muchas horas de entrenamiento, más los viajes, veo muy difícil poder compatibilizarlo a partir de ahora, aunque desde luego que seguiré jugando como amateur, ese gusanillo lo sigo manteniendo".

En lo que Juan no duda un segundo es en responder a la pregunta de cuándo ha pasado más miedo: si ante un penalti de un rival de los que pega duro al balón o ante el tribunal de su oposición: "Ante el penalti seguro, estás ahí solo en la portería y solo piensas: de ésta o salgo vivo o con dos paletas de menos en la dentadura".