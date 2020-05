"La Unidad ha logrado poner a todo el mundo de acuerdo"

'La Unidad' es la serie de la todo el mundo habla y para bien. La serie aborda un mundo hasta ahora desconocido para la ficción española: la lucha de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista. Durante 6 episodios sigue la vida personal y profesional de los miembros de la comisaría general de información de la Policía Nacional, la unidad líder en detenciones yihadistas en el mundo. Una historia que arranca cuando una operación policial, permite que se detenga en España, por casualidad, al líder terrorista más buscado del mundo lo que convierte a España en objetivo terrorista. Una ficción que ha logrado la unanimidad en toda la crítica. "Estamos contentos pero no nos lo esperábamos ni de lejos", nos confiesa Alberto Marini, uno de los creadores. "Es verdad que lo teníamos todo a favor porque sin fútbol, sin teatro o cine la única opción era la tele. Además creo que la temática interesaba y la manera en acercarnos a ella ha sido determinarte. La clave era reflejar algo verídico y lo hemos conseguido".

Una serie que tiene historia, acción, verdad, un trabajo previo de documentación importante, dirección, unos actores que te los crees a todos (tanto los que tienen Goyas como a los desconocidos),un casting bárbaro y una producción que nada tiene que envidiar a las de las series que nos vienen de fuera. Una serie que nace a partir de una idea de Movistar y en donde se cambió todo lo escrito tras conocer a esa unidad de Canillas. “Empezamos a hablar con ellos y enseguida nos pusimos a buscar documentación sobre esa unidad de policía pensando que ellos nos iban a asesorar en la dinámica policial y algunos detalles.Pero fue mucho más: conocimos a gente dispuesta a contarnos como viven su profesión profesional pero también a nivel emocional. Por eso, tras conocerlos, mantuvimos la premisa de arranque pero el resto lo rompimos”, confiesa el creador.

Michel Naher es Marcos, jefe del grupo de investigación y ex pareja de la jefa, de Carla. “De Marcos me enamoré en cuanto leí los guiones. Es un personaje complejo pero como actor me ha permitido trabajar muchas cosas. Es un tipo que a primera vista parece un poli duro, un jefe de esos heroicos pero en la serie vemos su costado humano”. Por su parte Marián Álvarez es Miriam, una inspectora con las ideas muy claras. “Conocer a esta gente hace que los clichés que tenías en la cabeza se vayan enseguida. Son policías de carne y hueso y el reto para nosotros era hacerlo creíble”, nos dice la actriz.

En la serie todo está ficcionado pero las historias nacen a partir de lo mucho que les contaron los verdaderos policías de esa Unidad de Canillas. “El personaje de Luis Zahera, Sergio, existe en esa Unidad. Y hasta se conocieron y vivieron juntos. Y hasta el policía infiltrado es real. Le conocimos y mucho de lo que nos contó está reflejado en la serie”, nos dice Alberto Marini.

Tras el éxito de esta primera temporada los creadores ya están trabajando en una segunda temporada.