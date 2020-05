"Eso le pilló con el paso cambiado": Jordi Martí señala el doble error de Florentino al frente del Real Madrid

En un día donde se conoció que LaLiga, de la mano de Jaume Roures, quiere 'recrear' el sonido ambiente de los estadios mientras se juega, para evitar que se escuchen los sonidos originales del partido de fútbol en cuestión, nuestros expertos analizaron y criticaron dicha situación.

Además, analizaron la actualidad del Real Madrid el mismo día que se cumplieron 2 años del anuncio de Cristiano Ronaldo sobre abandonar el conjunto merengue.

Polémica con Roures y LaLiga

Jesús Gallego: "LaLiga está demasiado preocupada de si los jugadores sueltan tacos. Debería confiar más en los futbolistas (...) Hay un afán de superproteccion a los futbolistas y técnicos que sobra"

Julio Pulido: "Para mí es el secuestro de la realidad, que es escuchar lo que sucede"

Miguel Martín Talavera: "Dentro de la desgracia absoluta que es estar viviendo esta situación, por lo menos que veamos el fútbol como es en realidad"

Real Madrid (Gareth Bale & Cristiano Ronaldo)

Julio Pulido: "El problema no es jugar al golf, es que Gareth Bale solo juega al golf"

Antonio Romero: "El problema no es que juegue al golf. Yo le reprocho todo (...) Curry juega al golf pero luego se parte el pecho en las canchas de baloncesto. La gente no traga a Bale no porque juegue al golf, si no porque se va a jugar al golf teniendo la baja médica en más de una ocasión"

Javi Herráez: "En cuanto a la marcha de Cristiano: han perdido los dos claramente. El gol se puede llegar a comprar, pero está claro que al Madrid le hace falta gol"

Jordi Martí: "Eso (la salida de Cristiano) le pilló a Florentino con el paso cambiado (...) Hubo dos errores: no retener a Cristiano Ronaldo y no saber planificar el vacío que dejaba Cristiano"

Manu Carreño: "Hacer un concurso de quién perdió más… perdieron los dos"

Julio Pulido: "El Madrid no ha conseguido tapar el hueco de Cristiano. Es la gran asignatura pendiente para el Madrid en el futuro"

Jesús Gallego: "Era indudable que la etapa post Cristiano iba a ser muy dura"

Polémica en la Bundesliga

Iturralde González: "Es penalti claro. Lo que me ha extrañado es que han reanudado muy rápido. El árbitro de campo ha dejado de tener la responsabilidad del error"

Jesús Gallego: "Del VAR no me sorprende nada. Lo único que me sorprendió es que nadie protestó (...) Sin público, los partidos son más cómodos para los árbitros"

Javier Herráez: "Lo peor del VAR es que exista"

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.