Roberto Verino: "Lo más duro era sentir que no teníamos otra alternativa"

Aunque seguramente de primeras pueda no recordarlo, es muy probable que en más de una ocasión nuestro invitado le haya vestido y ayudado a construir su propia personalidad. Todo lo que hace marca tendencia e influye. Aunque nuestro invitado vive en nuestros armarios y en nuetras casas hoy nos damos el lujo en Hoy por Hoy de metemos nosotros en la suya.

"Lo más duro era sentir que no teníamos otra alternativa", comenta en primer lugar el diseñador que asegura que cree que "la forma más sencilla de vestir es como mejor se encuentran". Verino indicaba que este tiempo se ha vestido "como si fuera a trabajar", algo que, según él, le daba "un estímulo y ánimo". Sobre el chándal, que se ha puesto de moda durante el confinamiento, señala que desde el mundo de la moda tratan de buscar fórmulas para que "resulte cada vez más atractivo, sin perder la comodidad".

Además, Verino defiende el consumo responsable de la moda. "No hay nada que más me pueda ilusionar que que una madre diga que sus hijas le cojan la ropa", comenta, y cree que el consumo irracional hace del sector algo "destructivo y no constructivo".

El diseñador, también vinculado al mundo del vino, cree que "de las crisis hemos sacados conclusiones positivas y concluyentes. Hay piezas icónicas e imprescindibles en nuestro armario que tienen que ver con grandes crisis".