"Es el gran reto del Madrid": Jordi Martí señala el desafío que se le presenta a Zidane para esta temporada

En pleno ajetreo por las declaraciones de Gareth Bale para el podcast ‘The Erik Anders Lang Show’, en el que expresó su sentir por las reprimendas que recibe por los aficionados del Real Madrid, nuestros expertos analizaron en ‘El Sanedrín’ la actualidad del galés, el futuro del mismo y la posible llegada de Lautaro Martínez al FC Barcelona, que cada vez parece estar más cerca del club catalán.

Así mismo, estuvieron presentes en 'El Sanedrín' diversos fotógrafos profesionales que denuncian una atípica situación de censura por parte de LaLiga, en donde protestarán este 28 de mayo a nivel nacional ya que no los dejan acceder a los estadios una vez se reanude el fútbol español.

Gareth Bale

Antonio Romero: "De Bale ya no me sorprende nada. Creo que es un chico equivocado y que tiene un entorno que no le ha ayudado crecer"

Mario Torrejón: "Bale ha mostrado una cara diferente en esta entrevista. Creo que Bale ha dado más de la mitad de lo que se esperaba de él en el Real Madrid aunque no ha llegado a todo lo que se esperaba de él"

Sique Rodríguez: "El Real Madrid ficha a Bale como segundo plato, quería a Neymar y no lo consiguió"

Javier Matallanas: “Creo que la afición del Madrid ha demostrado que está anestesiada”

Jordi Martí: “Zidane tiene el reto de intentar recuperarlo (...) Aquí el que tiene un problema gordo es el Real Madrid con ese salario"

Julio Pulido: “La suerte de Gareth Bale es que se va a despedir del Real Madrid sin enfrentar al público del Bernabéu (...) Se va a ir del Madrid este verano sin hacer ruido alguno. Ni Zidane, ni sus compañeros, ni el Bernabéu cuentan con él”

Lautaro Martínez y el FC Barcelona

Jordi Martí: “Yo me asusté cuando Scaloni dijo en El Larguero que el presidente del Inter era un tipo ‘duro’ (risas)”

Sique Rodríguez: "En el Barcelona interpretan las palabras del director deportivo del Inter como una manera de negociar. El verano será largo, ni mucho menos está hecho el fichaje, pero son optimistas. Una de las claves va a ser la forma de pago"

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.