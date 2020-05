El coronavirus impide que un padre se reencuentre con su hija enferma de cáncer

La crisis del coronavirus está enfrentando a muchas familias a vivir en la distancia el dolor que sufren sus seres queridos, estén o no directamente afectados por esta enfermedad. Porque este maldito virus lo toca todo y porque las medidas de seguridad para contenerlo complican la vida incluso cuando la vida no puede ser más complicada. Por ejemplo, cuando tienes una hija, una niña, en un estado muy grave por un cáncer y no puedes despedirte de ella.

Es la historia de Camelia Maroto, de seis años, que lleva desde los dos con una leucemia y que ya ha entrado en la fase final de la enfermedad. Está ingresada en el Hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, donde no ha respondido al tratamiento y ya le han comenzado a suministrar los cuidados paliativos para intentar frenar el dolor.

Camelia está acompañada de su madre, Jenni, pero su padre, Gabriel, está en Ecuador y la ausencia de vuelos por el coronavirus impide que pueda viajar a hasta Murcia para poder despedirse de su hija. Gabriel habla constantemente con Camelia por videollamada pero quiere que la familia pueda estar reunida en este momento tan complicado para ellos.

"De momento está recibiendo medicación para el dolor, antibióticos, le están atendiendo muy bien pero ayer nos dieron la noticia de que realmente ya su leucemia sigue ahí y no se va a poder hacer más", le contaba Jenni en 'Hora 25' a Pepa Bueno. "Ella está aún despierta, me ve, está adormitada por los calmantes que le han aplicado para el dolor, pero habla conmigo y con su papá".