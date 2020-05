Borrell, en 'Hora 25': "Desgraciadamente nunca ha habido tan poca cooperación internacional"

Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y exministro de Exteriores de España ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno. Entre otras cosas, hoy el exministro ha pedido, como máximo representante de la UE, una ONU "fuerte" y un Consejo de Seguridad capaz de responder a los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo en medio de la pandemia del coronavirus.

Entrevista completa en 'Hora 25' a Josep Borrell

Borrell ha dicho entre otras cosas que la inyección de dinero de la UE servirá para contener las consecuencias económicas sobre la industria nacional. Sobre estas ayudas, el exministro ha asegurado que las primeras ayudas llegarán en torno a verano. También, Borrell ha señalado que "desgraciadamente nunca ha habido tan poca cooperación internacional" para frentar la pandemia.

Sobre el cierre de industrias

Estamos intentando que el proyecto salga adelante. Vamos a tener muchos más recursos. Cada Gobierno tomará las medidas oportunas.

Las diferencias entre países son las razones por las que se ha abierto el grifo de las ayudas públicas, algunos estados tienen más capacidades que otros. El 50% de las ayudas vienen de Alemania. Hay que hacer que los países con menos capacidades también ayuden a sus empresas. Uno de los objetivos de este proyecto europeo es hacer precisamente esto.

El camino no va a ser fácil, pero se va a conseguir un acuerdo. Las exportaciones de unos países son las importaciones de otros. Todos tenemos interés en que salgamos de esta. O salimos todos juntos o no saldrá nadie. Es natural que haya resistencias. Hay que entender bien qué es la solidaridad europea, si el barco se hunde, nos hundimos todos.

Sobre las ayudas europeas

Estamos lejos de un "tesoro" europeo. No tiene voluntad de permanencia, todo ese dinero se va a gastar en los próximos tres años y se va a devolver en los próximos cuarenta. La crisis va a durar, pero las consecuencias se van a notar ya, por eso hay que actuar rápido. Lo que estamos haciendo es algo más modesto, pero mucho más práctico y eficaz.

Tenemos discrepancias importantes con EEUU en muchos temas. El plan propone que haya una tasa digital. Estas empresas se las ingenian para pagar los menos impuestos posibles. Hay propuestas para combatir la contaminación.

Sobre el clima político

El clima político está crispado, mucho más que en otros países. Habría que unir fuerzas frente a un enemigo común. Sería mejor mayor unidad. La necesidad de hacer frente a la crisis va más allá de la discrepancia política.

Sobre la actuación de China

Hay una especie de echarse la culpa mutuamente entre EEUU y China. Hemos acordado en la última asamblea de la OMS hacer una investigacióna académica para que no se produzca otra circunstancia como esta. Los europeos no estamos para echarnos la culpa unos a otros, sino trabajar de forma coordenada y cooperativa. Desgraciadamente nunca ha habido tan poca (coordinación y cooperación) Intentar combatir la pandemia a golpe de tuit no va a solucionar nada.

Sobre la inyección de la UE

Es evidente que con los 750.000 millones no resolvemos todo porque la caída será mayor, pero es una cantidad muy importante, es la mitad de la factura. Se van a distribuir 500.000 millones en forma de transferencias que no se tienen que devolver y 250.000 en forma de préstamos.

Esto corre prisa. Porque en algunos países está vinculado directamente al turismo. El calendario es apretado, antes del verano debería aprobarlo el Consejo Europeo. La propuesta está dividida en dos partes, la primera 'Reactivar Europa' que será más rápida y eso se podría movilizar en torno al verano. La segunda parte llegará después y se adaptará durante tres años. Las primeras ayudas podrían llegar en torno al verano, pero depende de los acuerdos a los que se llegue.

Este dinero hay que gastarlo aprovechando para hacer frente al cambio climático. No hay que reconstruir el pasado, sino construir el futuro. Ese dinero europeo hay que gastarlo en una estrategia europea. Hay que construir una capacidad digital que nos hace falta.

Sobre el cambio de ley en Hong Kong

Esta norma vulnera el estatuto de autonomía de Hong Kong y los compromisos que adquirió la república de China. Nuestra posición es la misma que la de EEUU.

Información acerca del coronavirus:

Los datos de contagiados, fallecidos y recuperados día a día. Evolución diaria del coronavirus por comunidades autónomas. Los sonidos más destacados sobre la pandemia. Suscríbete a la newsletter diaria.