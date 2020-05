Nissan anuncia el cierre de todas sus plantas en Cataluña

El cierre de plantas de Nissan que anoche adelantó el periodista Javier Ruiz en Hora 25 con Pepa Bueno afecta a las instalaciones de Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca, El Prat de Llobregat y el puerto de Barcelona. La decisión afecta a 3.200 puestos de trabajo directos y otros 20.000 indirectos. La compañía japonesa ha comunicado ya la decisión a sus trabajadores y sindicatos en un plan de reestructuración supone la salida de Europa de la compañía para replegarse a los mercados de Asia y Estados Unidos. El máximo dirigente de Nissan ha confirmado el cierre y lo ha justificado porque persiguen reducir los costes: "Ha sido una decisión muy difícil", ha dicho Makoto Uchida.

Ada Colau: "H ay miles de familias angustiadas"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha analizado la situación en una entrevista con Àngels Barceló en Hoy por hoy. "La posibilidad de revertir la decisión de Nissan tiene que existir. Estos despidos suponen que hay miles de familias angustiadas", ha dicho.

"No es un problema de Cataluña ni del área metropolitana, pero la empresa tiene problemas a nivel global que trata de resolver de manera contundente que no creo que sean positivos a medio y largo plazo".

"Se equivocará Nissan de no aprovechar para reforzar los lazos con una área industrial como esta. Tenemos un reto compartido, que es el de la transición hacia una movilidad sostenible".

UGT ve difícil que Nissan plantee alternativa

Pedro Hojas, responsable de industria de UGT, y uno de los representantes sindicales de la empresa, ha explicado en una entrevista en Hoy por Hoy con Àngels Barceló que en la reunión con Nissan les han respondido que "se han sentido engañados". Hojas ha reconocido que ve difícil que Nissan plantee alguna alternativa.

"Es una vergüenza lo que han hecho. Nos han manipulado y nos han vendido falsas esperanzas. Esta planta ha estado funcionando con la asignación de un vehículo".

"Agradezco que las administraciones se pongan manos a la obra de verdad. No sabemos lo que nos jugamos a nivel industrial. No entiendo que las administraciones miren para otro lado".

"Como perdamos la capacidad productiva de nuestro país, no sé dónde vamos a acabar. Esta no es una decisión que haya llegado ahora, la llevan preparando tiempo. Necesitamos que las empresas sigan apostando".

"Así no vamos a ningún sitio. No podemos continuar con buenas palabras, necesitamos hechos, como el resto de Gobiernos. No me siento representado con lo que pasa en mi país".



La reacción del Gobierno

Tras conocer de manera oficial, a primera hora de esta mañana, la decisión de Nissan, el Gobierno ha hecho público un comunicado en el que "lamenta" el anuncio de la compañía japonesa. "Se ha propuesto a la presidencia de la compañía japonesa la creación de un grupo de trabajo para estudiar escenarios alternativos que garanticen la continuidad de la actividad industrial", señala el Ejecutivo.

El Gobierno considera que "la continuidad de la planta de Barcelona es posible mediante el plan de viabilidad presentado hace unos meses a la presidencia de Nissan Motor Company Limited, y elaborado de manera conjunta por el Ministerio de Industria y la Generalitat de Catalunya, con el apoyo del Ayuntamiento de la Ciudad Condal y el Consorcio Zona Franca".

En su comunicado, el Ejecutivo defiende que "la continuidad de la planta de Barcelona tiene sentido económico para Nissan Motor Company Limited, al ser más rentable invertir que asumir el coste del cierre, que podría superar los 1.000 millones de euros". Además, señala que "la planta de Barcelona tiene carácter estratégico, ya que abandonar la Ciudad Condal y España es abandonar la Unión Europea, con el consiguiente coste reputacional en un mercado de más de 500 millones de habitantes".

Una vez conocida la decisión se inicia un periodo de negociaciones en el que se establecerán los plazos y las condiciones del proceso. El Gobierno de España convocará en los próximos días a Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Consorcio Zona Franca y centrales sindicales para analizar conjuntamente la situación y estudiar diferentes escenarios de futuro.