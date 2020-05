Escrivá explica cómo se pondrá en marcha el ingreso mínimo vital: "Esto no es una batalla de competencias"

El Gobierno ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Se trata de una ayuda que oscilará entre los 462 y los 1.015 euros, dependiendo de la composición del hogar y que llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio.

La ayuda se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todos aquellos que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo.

En el día "histórico" de la aprobación de este "nuevo derecho social en España", tal y como lo ha calificado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, 'Hora 25' ha entrevistado a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha analizado con Pepa Bueno las implicaciones de la puesta en marcha en España de esta medida de gran alcance social.

Escucha la entrevista en 'Hora 25' a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Ha sido un trabajo muy intenso. Hemos tenido que operar con otros ministerios. Es un tema que tiene relevancia para la vicepresidencia segunda. para Hacienda, para la vicepresidencia económica... Hemos tenido que hacer muchos cálculos, hacer dos rondas con los consejeros de las 17 CCAA, con el tercer sector... Es difícil encontrar una política más hablada y discutida sobre la política de datos.

Hemos trabajado con una encuesta de condiciones de vida del INE y una vez que teníamos una primera fotografía hemos acudido a la Agencia Tributaria. Los colectivos que no hacen la declaración de la Renta tienen unos datos que no están bien filtrados. Pero después de un trabajo intenso con datos progresivamente hemos ido pudiendo configurar una información valiosa de los hogares españoles y hemos podido identificar nuestro objetivo: estos 850.000. Se nos puede quedar gente fuera, pero aunque no la tengamos identificada tenemos que aspirar a que pueda pedir la ayuda y se la podamos conceder.

Existe un perfil. Hay un porcentaje muy elevado de hogares monoparentales: 100.000 y de esos 90.000 son mujeres con hijos. Hay un segundo perfil de parejas con niños que además tienen subempleo, rentas muy bajas porque el cuidado de los niños les impide acceder al mercado de trabajo más allá de unas pocas horas.

La tendencia es a la focalización. Frente a la idea de renta universal, lo que es más eficaz es focalizar mucho, identificar con precisión los colectivos vulnerables y apoyarlos. Las prestaciones antiguas como la prestación familiar de la Seguridad Social discriminan muy poco con rentas y tienen poco dinero para muchas personas. Llegas a mucha gente con cantidades pequeñas que no llegan a cambiar la vida. Hemos ido en la otra dirección. Somos innovadores.

Con los niños tratamos de evitar el fracaso escolar para que estos niños no fracasen en el mundo laboral.

Otra innovación es la intensidad de la evaluación. No solo hemos usado muchos datos para estar convencidos de que lo que estamos haciendo basando en datos objetivos, sino que la propia ley tiene elementos de cómo va a ser evaluada la prestación. Van a ser instancias objetivas la que nos diga si la prestación está funcionando. Tenemos que ser enormemente humildes para que todo nos diga si tenemos que rehacer la prestación si no funciona. Esto también es novedoso.

Estamos trabajando con el tercer sector, vamos a posibilitar que puedan ser representantes y ayudar a la gente a hacer su declaración desde sus centros. Estamos en conversaciones con los ayuntamientos para que los trabajadores de ayuntamientos y en sus instalaciones se pueda hacer la declaración y los ayuntamientos estén preparados para aceptar esa declaración.

Por primera vez tenemos un ingreso mínimo que es el mínimo en toda España y las condiciones son las mismas en toda España. Independientemente de las rentas previas que tenían las CCAA, muy dispares entre ellas que ahora van a pasar a ser complementarias o subsidiarias. En el caso de País Vasco y Navarra nos dimos cuenta que tienen otras definiciones y van un poco detrás para poner en marcha esta renta. Lo más útil era que ellos gestionaran el ingreso mínimo una vez definido por nosotros con la ventaja además de que ellos ya tienen una tradición con la RGI vasca y que es una renta muy bien hecha. Llegan a todo el mundo con una renta más generosa, pero es un esquema muy interesante. En País Vasco y Navarra esto va a funcionar muy bien.

Quitando al País Vasco y Navarra en el resto de España los esquemas de renta mínima tiene resultados dispares. No tenemos la certidumbre de que las CCAA puedan desplegar esta medida con la mayor rapidez y certidumbre. De lo que se trata es de ser eficaz, rápido y disparar a gol y eso no lo percibimos en el resto de comunidades autónomas. Esto no es una batalla de competencias, se trata de desplegar esto con mucha rapidez.