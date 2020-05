Un cortometraje se convierte en símbolo de resistencia del comercio local frente a la crisis

Son apenas cinco minutos. El cortometraje, dirigido por el cineasta mallorquín Ernest Riera, se grabó antes de Navidades como parte de una campaña de apoyo al pequeño comercio balear pero su mensaje reivindicativo y a la vez emotivo ha acabado cobrando una especial significación durante el confinamiento y ahora, la desescalada para intentar salir de esta crisis.

"Tu tens la clau" narra en imágenes cotidianas la progresiva desaparición del comercio físico víctima de unos hábitos de consumo que llevan a los clientes a hacer la foto de lo que quieren en una tienda y luego encargarlo a una plataforma online. Pero también muestra que a esa realidad se le puede dar la vuelta si entre todos decididos que ambos modelos pueden coexistir.

De eso va la segunda parte del corto en el que una joven compra una caja de música en esa misma tienda del barrio y, al ver el cartel de ‘Liquidación por cierre’ al ir a pagar, saca el móvil y moviliza a golpe de mensaje a todo el vecindario para hacer cola al día siguiente frente a ese comercio de toda la vida.

‘Nunca pensamos que iba a tener semejante eco, la productora me decía hoy que ya va por más de diez millones de reproducciones. Era lo que pretendíamos, emocionar, tocar la fibra apelando a todos y cada uno de nosotros, pero no imaginamos esta repercusión’, ha contado en La Ventana, el director y guionista Ernest Riera.

Antes de grabar ‘Tú tienes la llave’, Riera habló con muchos comerciantes de barrio. ‘Me marcó especialmente lo que me dijo un señor mayor que había resistido durante años que comprara su negocio una gran superficie. Me dijo que el pequeño comercio no es sólo importante para quienes trabajan en él sino para construir la identidad de nuestros barrios, mantener su singularidad y evitar que se vacíen’.

Y eso es lo que quiere mostrar este cortometraje. Que entre todos es posible mantener esas tiendas de proximidad. ‘Al fin y al cabo, cuando vamos a comprar a todos nos gusta que nos den un trato personal, más que te dejen el paquete en la puerta y se vayan’.