Hoy, 30 de mayo, se habría celebrado la final de la Champions, si no se hubiese producido la crisis sanitaria debido a la pandemia de coronavirus. Una situación excepcional que ha obligado a buscar alternativas para que esta competición, al igual que el resto de Ligas, se finalice.

Javier Herraez informaba en Carrusel que la idea principal era "una final four en Stambul, pero Turquía no es capaz de acometer el problema económico". Así que se han pensado otras salidas, "el Estadio de la Luz en Portugal, Lisboa, sea la sede de la final de la Champions a finales del mes de agosto. El problema es que hay algunos países que obligan a una cuarentena, aunque la situación puede cambiar, y por eso se barajan varios escenarios".

Las diferentes opciones han propiciado un debate en Carrusel dónde los tertulianos han dado su opión. Axel Torres busca algo "Lo más cercano al planteamiento inicial, todo lo que sea modificar conlleva cambios en la estrategia, no es lo mismo plantear una eliminatoria a dos partidos que a partido único".

Anton Meana aseguraba que ninguna de las opciones las veía factibles: "No me gusta, se está estirando la competición al máximo, si ya estamos cambiando muchos las Ligas, lo de la Champions es terminar por terminar, no puede ser igual de campeón de Europa el Madrid de hace dos años, que el que sea este año (...) Cambiamos las normas del país y del fútbol para acabar una Liga, se nos está yendo de las manos" .

Opinión que ha generado muchas reaciones, como la de Pablo Pinto: "Me he levantado de la silla cuándo Meana ha dicho que esta Champions vale menos"



Dani Garrido ha querido apuntar a la posición de la Premier, competición que se suele usar como modelo a la hora de analizar la Liga española: "Han copiado el modelo de la Liga pero van a volver con muchos fallecimientos cada día, me parece terrible. No podemos comparar la situación de Alemania y la Bundelsiga, la de Italia con repuntes, la de España que por suerte es mejor... Pero cuidado con Inglaterra".

España, que ya tiene fecha fija para la vuelta a la competición, 11 de junio, es junto a la Bundesliga una de las grandes competiciones Europeas que más temprano han vuelto al trabajo. Jordi Martí apunta que: "Para el Gobierno español recuperar la Liga ha sido una prioridad, una cuestión de Estado, hasta en los informes del CSD se hablaba de bienestar social. Los gobiernos han tenido distintas sensibilidades".

