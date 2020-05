Carolina Marín: "No es cuestión de discutir, el fútbol es el deporte que más nos da en España"

Carolina Marín ha pasado por Carrusel para contar como ha vivido la vuelta al trabajo después del parón por la pandemia de coronavirus. La onubense se ha mostrado muy feliz por poder volver poco a poco a la normalidad.

Los encuentros con sus compañeros han sido atípicos: “Al final, les saludas de lejos, con algunos nos damos choques de codos, y poco más. Sensaciones raras, pero aquí no hay que olvidarnos de lo que ha pasado”.

En el centro de alto rendimiento hay restricciones respecto a la apertura: “La residencia no está abierta, yo tango casa en Madrid, solo vamos a entrenar en las instalaciones”. Y para volver han pasado las pruebas oportunas: “Lo primero que te hacen es un reconocimiento y en la federación de bádminton nos tenemos que hacer la PCR y la serológica, he dado en todo negativo”.

Se barajan varias fechas para que el bádminton vuelva a la competición, la más temprana sería en septiembre: “Hay tiempo para empezar en septiembre y estar preparada, dependemos también de como vaya estando el coronavirus, si nos deja viajar a ciertos países y toda esa información es necesaria para tomar decisiones”.

“Esto ha sido una incertidumbre y un agobio, no dependía de nosotros. Largo no se me ha hecho porque tenía una situación personal que mi cabeza estaba más en eso que en otra cosa (…) No es discutir sobre futbol o no, el fútbol es lo que más nos da en España y al bádminton le da mucho”, comentaba Marín sobre las comparaciones con el fútbol a la hora de volver al trabajo.



Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.