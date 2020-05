"Si el usuario no quiere bonos de viajes, hay que devolverle el dinero"

La directora general de consumo, Bibiana Medialdea, del Ministerio de Consumo, ha estado este domingo en SER Consumidor aclarando la postura del Ministerio sobre algunos de los muchos problemas que están sufriendo con motivo del Covid 19 miles de consumidores.

Ha mostrado sorpresa por la actitud de algunas compañías aéreas “que parece que no han entendido que, según el decreto Ley que aprobamos, la opción que buscamos de llegar a un acuerdo con los clientes es una posibilidad si a ambas partes les interesa, pero no la única. Si el cliente no quiere o no la acepta, hay que devolverle el dinero”. Y ha insistido en que actuarán contra las empresas que no cumplan con lo establecido. En la misma linea ha mostrado para los abonos de futbol: “Es lo mismo que para gimnasios o cualquier actividad pagada y no realizada: hay que devolver el dinero de la parte que no se haya podido disfrutar”.

Ha dicho también que había que llegar “al final” en el caso de las residencias de ancianos que se investiganpor posibles negligecias y su estado “y me sorprende que ahora sea la presidenta de la Comunidad de Madrid la que diga que investigar es politizar”.

Sobre la sentencia de Alemania a favor de un afectado por el fraude de Volkswagen, ha comentado que desde su ministerio están “muy atentos lo que digan los tribunales en España en la ademada presentada por OCU”. Respecto a la nueva norma de etiquetado de la miel, ha dicho que “estamos trabajando para mejorarla”, dando la razón a los apicultortes, pero ha negado las presiones a las que alude COAG: “no nos hemos plegado a ninguna industria”.

Agencias de viajes:

“Los usuarios preguntan, pero tienen dudas” Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, ha pasado esta mañana por los micrófonos de SER Consumidor y se ha mostrado cauto con las perspectivas de las próximas vacaciones. “Los usuarios están preguntado, pero todavía tienen muchas dudas”. Considera que primarán las ofertas en los viajes “para animar al cliente” y ha contado diferentes propuestas que analizan con el Ministerio de Comercio y Turismo.

“Las playas serán seguras para los usuarios”

Esta mañana ha estado en SER Consumidor Norberto del Castillo, presidente de la Federación de Empresarios de Playas de Andalucía, FAEPLAYAS. Ha contado que han tomado medidas y que “las playas de Andalucía serán seguras para los usuarios” a la vez que ha valorado el esfuerzo que se está haciendo para adaptarse a la “nueva normalidad”. Precisamente en un reportaje de Julia López, hemos conocido cómo serán algunas concretas, de la mano del alcalde del Puerto de Santa Maria, German Beardo, y Ana González, responsable efe playas del Ayuntamiento de Chiclana.