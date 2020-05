Cómo de útiles son los túneles de ozono, los rayos ultravioleta y medir la temperatura contra el coronavirus

Cada día que pasa, vamos haciendo más cosas que nos recuerdan a nuestra vida anterior. Por ejemplo, estas últimas semanas han abierto las terrazas de los bares, restaurantes, empresas y vemos que utilizan algunas herramientas que según explican "consiguen luchar contra el coronavirus". Ejemplo de ello es los llamados túneles de ozono, que son una especie de cabina que se pone en la puerta de una tienda y por donde el cliente pasa y se pulveriza con ozono. En principio ya no quedaría rastro de coronavirus en su cuerpo o en su ropa, pero José Antonio López Guerrero, director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y escrito del libro 'Virus, ni vivos ni muertos' explica en 'Hora 25 fin de semana' cómo de útil procedimientos como esta cabina ozono, los rayos ultravioletas, las etiquetas 'COVID free' o medir la temperatura en la puerta de las empresas.

Cabina de ozono

No hay datos fiables todavía contrastados de que el ozono, que efectivamente es antibacteriano, pueda tener un efecto para eliminar el coronavirus. Tampoco hay datos de que sea muy seguro una nebulización con este compuesto que en algunos casos radicales se ha comprobado que pueden llegar a ser cancerígenos en humanos. Para desinfección de superficies antes de la exposición de una persona sé que se ha utilizado como bactericida. Para la exposición y nebulización mediante un túnel por donde pasa una persona no lo tengo yo tan claro. Es un tema controvertido

Rayos ultravioleta

Esto se utilizan en algunos hospitales para desinfectar algunas salas. Sin embargo, están estafando a muchas personas con una supuesta lámpara casera que es imposible que tenga la potencia de la luz ultravioleta para desinfectar un móvil por ejemplo. Me temo que no es así de fácil con un lamparita. Nosotros utilizamos luz ultravioleta en nuestro laboratorio después de trabajar y hay que tener unos rayos ultravioletas muy potentes que hasta quemaría a una persona que estuviese cinco minutos debajo. Tenemos que dejar aquello hasta una hora para desinfectar la sala. Algo tan portable y casero como se están vendiendo en muchas páginas webs me temo que no es así de sencillo.

Toma de temperatura a la hora de entrar

¿Una sensación de seguridad que en realidad es falsa? Sí, y además hay mucha parafernalia. Uno puede haber estado al sol tomándose una caña y en ese momento entra en un establecimiento y a lo mejor tiene la frente un poco más caliente y el aparato mide la temperatura superficial. Se puede tener fiebre por otras razones y no ser coronavirus, pero el caso contrario se da también con bastante frecuencia. Según que estudios, se habla de un abanico entre el 25 y 30% de personas que pueden ser asintomáticamente infecto contagiosas. Esas personas podrían entrar en cualquier espectáculo y pueden ser super contagiadores asintomáticos y los detectores de temperatura no lo detectarían. ¿Que no hace daño para ir excluyendo a un porcentaje de la población que sí tenga el virus y tenga síntomas? Pues me parece bien, pero desde luego no se puede utilizar como una medida de exclusión total porque muchas personas transmisoras no cantarían ante esos aparatos.

Etiquetas 'COVID free'

Ese tipo de etiqueta que me recuerda un poco, salvando la frivolidad, a esas etiquetas que decían sal no transgénica, como si la sal pudiera serlo. Pues igual. La COVID, realmente, se puede minimizar el contagio es cumpliendo el distanciamiento entre personas, la higiene y el uso de mascarillas. Tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad que va a pasar por algunas inconveniencias puntuales.