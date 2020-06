"Todo lo que tiene que ver con el castigo en EEUU es de una crueldad inusitada"

En 'Como la sombra que se va', novela publicada en el año 2014 por el escritor Antonio Muñoz Molina, se sigue la huida hacia Europa de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King. Algunas de las imágenes de aquellos días, algunos de los traumas de aquellos días, se repiten en EEUU tras el asesinato de un afroamericano indefenso, George Floyd, a manos de un policía blanco de Mineápolis, Derek Chauvin.

"Con la dimensión de estos días encuentro las imágenes de después del asesinato de Martin Luther King, o el año 1992 después de que absolvieran a los policías que habían matado a Rodney King. Aquí se junta el racismo, que es una cosa palmaria en muchos sitios, pero además hay un factor social que es la extremada violencia de la policía en EEUU. Es un país en el que todo lo que tenga que ver con el castigo, con la vigilancia, con la represión es de una crueldad inusitada. Se mezcla esa violencia estructural que está en todo", cuenta el escritor en 'La Ventana'.

Para Muñoz Molina, gran conocedor de la realidad social del país, el sistema policial es especialmente punitivo en EEUU. La violencia que ves desde que llegas, el modo en el que te trata un oficial de inmigración, el modo en el que la policía ejerce la autoridad, el modo en el que se esposa a un detenido, el modo en el que se le trata en las prisiones, todo esto es un escándalo de derechos humanos de una escala… Y esa violencia mayoritariamente la sufren negros y minorías raciales", ha asegurado.

"La posibilidad de que haya cambios en un sistema tan viciado es muy difícil, es muy difícil que esto cambie", añade el escritor para quien la pandemia está dejando al descubierto muchas fragilidades. "Trump hace cosas que son muy espectaculares en las que nos fijamos rápidamente, pero está haciendo cosas de profundidad como descabezar agencias gubernamentales. Se producen una cantidad de cosas que indican una aceleración o exageración de las peores desigualdades", opina.

El caso de George Floyd (Marta del Vado)

El cuerpo de George Floyd no tenía pulso en la ambulancia que le trasladaba al hospital. El equipo de emergencias intentó reanimarle pero, 90 minutos después del macabro episodio policial en el que un agente le estranguló en plena calle, fue declarado muerto. En el vídeo que grabó una viandante se ve a Floyd esposado, tumbado en el suelo boca abajo, con la rodilla del policía sobre su cuello diciendo que no puede respirar, ha dado la vuelta al mundo. “No puedo respirar”, dice. “Por favor, me voy a morir. No puedo respirar”.

Cuando el agente levanta la rodilla, Floyd no se mueve. Le sangra la nariz. Tiene los ojos cerrados. Una de las personas que contempla la escena grita “le acaban de matar”. El informe policial dice que Floyd tenía “problemas médicos” pero no menciona que un policía le estuvo presionando el cuello con la rodilla durante varios minutos hasta que dejó de responder. Ocurrió el martes, 26 de mayo, por la tarde. Esa misma noche miles de personas salieron a protestar en las calles de Minneapolis, pidiendo justicia para Floyd.