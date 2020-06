La pregunta que Berto Romero nunca hizo a Andreu Buenafuente

El Nadie Sabe Nada no es solo un programa de improvisación, es mucho más que eso y durante años hemos ido conociendo más detalles de la vida profesional y también personal de sus dos protagonistas: Andreu Buenafuente y Berto Romero.

Pero nunca se llega a saber todo, y aunque Berto y Andreu lleven más de diez años de relación laboral y personal, siempre hay cosas por decir o mejor dicho en esta ocasión: por preguntar.

En un momento de uno de los programas de la temporada, Berto Romero reconoció que nunca le había hecho una pregunta a Andreu relacionada con los baños de sus casas.

"Los baños de tu casa no huelen. Bueno, cuando has hecho caca sí, pero las tuberías no huelen", señaló Berto. "Mi mujer y yo, siempre que hemos cambiado de casa, hemos ido a dar con casas con baños que huelen, es nuestro sino", añadió.

"En mi casa hay un baño, que eso es el infierno. Allí nadie 'obra', salvo mis hijos que están locos y les da igual todo", comentó Berto. "Esto es un poquito de posguerra", matizó un Andreu que nos contó una bonita y escatológica historia relacionada con su abuela. Sin duda, un momento entrañable pero con el punto humorístico clásico del Nadie.