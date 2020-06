'En casa', las jaulas, identidades y reflexiones del confinamiento

Cinco historias, cinco aproximaciones al confinamiento desde el confinamiento. Un viaje sin salir de casa por las identidades que hemos habitado durante el encierro, los estados de ánimo que hemos transitado, las relaciones y la convivencia, las reflexiones sobre el pasado, el presente y un futuro sin certezas y, también, sobre encontrar la libertad y salir de las las prisiones mentales que acarreábamos. Ese es el resultado de ‘En casa’, la serie antológica y experimento de HBO España con cinco creadores que, con escasos recursos, muestran una parte de su mundo durante la pandemia.

‘Mi jaula’ - Por Leticia Dolera

Leticia Dolera dudó si sumarse al proyecto. En un principio dijo que no, pero su cabeza empezó a darle vueltas a qué contaría si hiciera un capítulo. “Empecé a pensar sobre el hecho de estar confinados, sobre las jaulas, sobre qué es la libertad realmente, sobre cómo una jaula puede ser un lugar físico pero también un lugar emocional y mental”. Incluso pensó al escuchar las noticias en cómo los animales están tomando un espacio que antes creíamos que era solo nuestro. Todo esto la llevó una crear una historia sobre una chica que vive sola el encierro y empieza a darse cuenta del control al que la somete su pareja. “Esta chica vive una historia que la va a hacer reconectar con su lado salvaje y con su ansia de libertad. Creo que la historia, que se podría contar sin estar en esta situación, tenía un valor añadido al pasar durante el confinamiento y en el que yo, como actriz, guionista y directora, estaba viviendo este momento social, político, económico y sociológico”.

‘Así de fácil’ - Por Paula Ortiz

Paula Ortiz ha optado por la comedia con la historia de dos amigas que se ven obligadas a vivir durante el confinamiento. El reto era cómo contar algo desde ese estado de encierro y ahogo, y en su caso, además, a distancia. “Lo más importante es que es hijo de su momento. Habrá muchas historias sobre la pandemia a partir de hoy, muchas consecuencias y conclusiones, muchas formas de rumiar lo que esto ha significado, pero contarlo desde tu individualidad y desde la colectividad de todo el proceso sociopolítico, tenía un sentido radical desde lo puramente narrativo”. Las actrices Celia Freijeiro y Julia de Castro protagonizan su episodio. Ellas estaban en Madrid y Paula en Zaragoza. “Todo ha sido en diferido por videoconferencia, gracias a las posibilidades de conectividad, de la frustración también de sentirnos cerca y conectados pero que no nos tocamos”. Así ha guiado a las propias intérpretes para crear ese episodio en blanco y negro sobre, en sus palabras, como una chica pasa del duelo a encontrar un ejercicio de libertad con una amiga. “El blanco y negro sí tenía que ver con ese ritmo de comedia antigua, un intento de Billy Wilder femenino pero también estaba Frances Ha, de Noah Baumbach y Greta Gerwig”.

‘Una situación extraordinaria’ - Por Rodrigo Sorogoyen

Al director de ‘El Reino’ o ‘Madre’ le apeteció desde el primer momento contra la historia de una pareja. “Es una circunstancia, y más una pareja encerrada, que me interesa, llevaba tiempo queriendo escribir algo así, sobre las identidades, sobre las capas que tenemos todos nosotros, la convivencia en ese sentido”. En su historia, por primera vez, participa como actor junto a Marta Nieto, una chica con diferentes identidades. Sorogoyen confiesa que ha habido momentos frustrantes, de repetir escenas, pero, dice, que también ha sido interesante hacer el camino asumiendo las circunstancias que tenían. “Me lo he pasado bien, ha sido divertido porque ha sido una aventura muy íntima, no sería lo mismo estar con un equipo obligando a repetir la escena. Había algo de juego y tampoco me lo he tomado como un proyecto donde me estuviera jugando la profesión”, concluye.

‘Mira este vídeo de gatitos’ - Por Elena Martín

En el caso de la joven realizadora y actriz, ha jugado con ventaja, al menos en el espacio. Ha pasado el confinamiento junto a seis amigos y tres gatos en una antigua nave industrial. “Tenía ganas de rodar en ese espacio y también había hablado con un amigo de esta idea de comuna millennial. Ha sido una oportunidad para abrir o destapar el tema y probar algunas cosas”. Martín admite que estaba teniendo problemas de inspiración, se encuentra en el proceso de escritura de su segunda película y estaba, dice, bloqueada con todo el estado emocional. “Me pareció interesante escribir y rodar algo sobre lo inmediato, sobre lo que estaba pasando, me facilitaba hablar sobre el tema que ocupaba mi cabeza todo el tiempo. Ha sido un ejercicio muy guay porque está basado en lo que hemos pasado en este espacio, que es local, es vivienda, tiene 300 metros cuadrados y el proyecto nos obligó a pasar más tiempo juntos y tomar conciencia de algunas cuestiones”. En su capítulo, de tono naturalista sobre la convivencia y las relaciones en este encierro, hay improvisaciones, tomas largas y también se ha encargado del montaje junto a un compañero.

‘Viaje alrededor de mi piso’ - Por Carlos Marqués-Marcet

La propuesta del director de ’10.000 km’ y ‘Los días que vendrán’ es la más poética y autoreflexiva. “Primero pensé en el qué tengo antes de saber qué quería decir. La casa tiene una luz muy bonita y las primeras semanas había pasad mucho tiempo mirando la luz. Estoy con una persona que toca muy bien el piano, pues también lo quería incluir. Y luego tenía mucho material de archivo de años acumulado que siempre había querido hacer algo con él”. Todas estas posibilidades las unió a un libro que no conocía y le descubrió el guionista, ‘Viaje alrededor de mi cuarto’, de Xavier de Maistre. “Ahí todo cuajó y me permitía hablar de muchas cosas que quería hablar. Hay mucho de confrontar ciertos sentimientos de la pandemia, con una nostalgia proyectada hacia detrás y hacia adelante, con cómo te sientes al recapitular sobre tu vida y cómo piensa tu futuro. Para mí era muy importante capturar sentimientos a través de una ficción pero siendo una experiencia nueva”, explica.