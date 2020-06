Sílvia Abril y su curiosa teoría sobre la narcolepsia

En el programa de esta semana de El Grupo, Sílvia Abril y Toni Acosta hablaron de los sueños, centrándose en pesadillas y sueños eróticos, ambos más unidos de lo que parecen y en un momento muy divertido, Toni Acosta quiso apuntar lo que les puede ocurrir en determinados casos a personas que sufren narcolepsia, en lo que al terreno de los sueños se refiere.

Sílvia Abril, salió rápido al quite, señalando que la narcolepsia "es una enfermedad que te diré que nunca me he creído. Es gente que sale mucho y que va de que tiene la enfermedad", comentario que provocó las carcajadas de una Toni Acosta incapaz de seguir con la narración

"Venga ya, hombre. Donde se ha visto a gente que se duerme de golpe", añadió Sílvia, que posteriormente dejó a Toni Acosta contar una curiosa historia que trató una psicóloga y en la que una persona con narcolepsia confundía sueño con realidad.

"Una señora creyó que le estaba siendo infiel a su marido. Y un día se encontró por la calle con su amante y resulta que no se habían visto en años. Todo era fantasía de ella, que lo soñaba". La reacción de Sílvia Abril no se hizo esperar. "No te lo crees nada, no?", contestó Toni Acosta protagonizando uno de sus ya míticos ataques de risa.