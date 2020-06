Viaje a la fase 3: así es la vida en las zonas que tienen más cerca la 'nueva normalidad'

Cuatro islas han estrenado esta semana la esperada fase 3 de la desescalada. Las mismas que fueron la avanzadilla cuando todo el país estaba en Fase 0. Son la isla balear de Formentera y las islas canarias de La Graciosa, La Gomera y El Hierro. Y lo primero de todo, vamos a recordar qué se puede hacer en la Fase 3.

Esta fase añade nuevas libertades a las ya concedidas, entre ellas se encuentran la eliminación de las franjas horarias para el paseo y la actividad deportiva, las reuniones pasan a poder ser de hasta 20 personas, la capacidad de las terrazas se aumenta hasta el 75% y también se permite el consumo en barra siempre y cuando se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre los clientes.

Para analizar las consecuencias de estas medidas, hemos preguntado a Alejandra Ferrer, Presidenta del Consell de Formentera y a Emiliano Coello, alcalde de Vallehermoso (La Gomera). Ambos han coincidido en que las medidas traen consigo un nuevo halo de libertades pero que en ningún momento hay que bajar la guardia.

"Esto no es una competición, hasta que no estemos todos en esa nueva normalidad no se podrá analizar realmente la economía", afirma Alejandra sobre el impacto de encontrarse a la cabeza de la desescalada. Por su parte, Emiliano recalca el buen ánimo con el que han recibido los vecinos de Vallehermoso esta nueva fase, "se nota que, en cierta manera, estamos alcanzando esa nueva normalidad.