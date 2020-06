La oposición centra en Marlaska e Iglesias el debate sobre la prórroga del estado de alarma

El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer hacer una "moción de censura" al Estado, después de haber llegado a la Moncloa por este mismo medio hace dos años, pese a lo que ha podido ser investido "pero no gobernar" porque ni ha aprobado presupuestos.

En su intervención en el debate de la sexta y última prórroga del estado de alarma, a la que el PP va a votar que no, le ha achacado haber "desatado una caza de brujas" en la Guardia Civil, con el mayor escándalo desde la época de Luis Roldán, y le ha advertido de un posible "delito de revelación de secretos, otro de obstrucción a la justicia y otra de prevaricación".

📹 VÍDEO | Casado pide explicaciones a Sánchez: “¿Nos puede explicar por qué ha purgado usted a un coronel intachable por negarse a cometer una ilegalidad? ¿Qué oculta usted para mantener a su ministro del Interior después de mentir en la Moncloa, el Congreso y el Senado?” pic.twitter.com/gtgB3L3esJ — Cadena SER (@La_SER) June 3, 2020

Por eso, ha anunciado que solicitará una comisión de investigación parlamentaria sobre la "nefasta" gestión durante la pandemia.

Para Casado, Sánchez es el "menos democrático de nuestra democracia" y con la "purga" en la Guardia Civil ha vulnerado el artículo 117 de la Constitución, entre otros, por lo que esto ya "es el caso Sánchez" y protege a los ministros Illa, Marlaska y Ábalos porque le "sirven de escudos humanos".

Santiago Abascal, contra Pablo Iglesias

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dirigido la parte central de su discurso al vicepresidente Pablo Iglesias, que no se encuentraba en el hemiciclo.

📹 VÍDEO | Abascal recuerda un tuit que Iglesias escribió en 2013 sobre su padre: ‘Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque’, decíahttps://t.co/pIeNBirplD pic.twitter.com/viowMb5JBb — Cadena SER (@La_SER) June 3, 2020

"Voy a leer un mensaje del vicepresidente. Pablo Iglesias, 2 de agosto de 2013. 'Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero. Era una canción sobre el frac y el degollamiento de su majestad el Rey'. Tenemos un vicepresidente que es un fanfarrón de poca monta. Creo que Iglesias desea una guerra civil, pero no voy a decir que no se atreve, porque en su fanatismo es capaz de provocar cualquier drama en España", ha dicho el dirigente de Vox.

"Gritar viva el 8 de marzo en este contexto es como gritar viva la enfermedad, y viva la muerte. Su Gobierno está pactando con todos los enemigos de España: ETA, PNV y ERC. Solo les importa que España se hunda", ha dicho.

Y ha continuado con alusiones al vicepresidente: "Quiero dirigirme de manera solemne para que no caigan en las provocaciones guerracivilistas de Iglesias, esté donde esté. Este Gobierno ha hecho llamamientos a la violencia, a los escraches. Ha subido a la tribuna a decir que el enemigo es el virus, no el insulto. Inmundicia, parásitos, acusaciones de golpismo. Insultos, mentiras, al estilo de las dictaduras bolivarianas. Demonizan a Vox a la vez que glorifican al terrorismo".