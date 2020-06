Los rodajes se encarecen un 10% con las medias para prevenir el coronavirus

Más de 300 rodajes se suspendieron en España desde el pasado 11 de marzo a consecuencia del impacto del COVID-19, la mitad de ellos españoles (52%) y casi la otra mitad (48%) producciones internacionales, según el recuento realizado por la Spain Film Commission (SFC). Desde hace unas semanas, cuando las comunidades autónomas han llegado a la Fase 1, se han reanudado algunos de ellos. La serie de Diagonal TV, Amar es para siempre, ha sido la primera en volver, bajo estrictas medidas de seguridad. También inicia el rodaje La que se avecina y, pronto lo harán películas como Papá o Mamá, de Dani de la Orden, o series como Hierro de Movistar Plus.

El problema de casi todas las producciones es adaptarse a las nuevas y estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio de coronavirus. Unas medidas que encarecen el presupuesto del rodaje desde un cinco a un diez por ciento, dependiendo del tipo de producción. Es lo que explica un informe elaborado por Mabel Klimt para la firma Elzaburo, un despacho de abogados especializado en propiedad intelectual, que trabaja con muchas productoras audiovisuales.

"Hasta un diez por ciento podría llegar a ser ese aumento. Todo varía dependiendo del número de trabajadores involucrado y también dependiendo del presupuesto del proyecto. En un proyecto pequeño el porcentaje sería mayor, en uno medio estaría en torno al siete por ciento y en un proyecto grande sería una cantidad menor", explica la autora de dicho informe.

"No es una cuantía menor. Cuando era una cantidad que no tenías financiada y ahora tienes que negociar para ver quién lo cubre. Y estamos hablando de algo de lo que no se puede prescindir, porque implica la salud de los trabajadores", añade.

Además, ha elaborado un protocolo basado en las recomendaciones del ministerio de Sanidad y en las medidas del ICAA, el Instituto de Cinematografía. "Hay muchas circunstancias en el sector que hacen que todo sea muy especial. Trabajamos con actores o con menores de edad, a veces es complicado mantener las distancias de seguridad. Por eso publicamos este resumen", dice Klimt.

Hay aspectos muy singulares, como temas de maquillaje y peluquería o técnicos de sonido, donde la proximidad de ese trabajo complica mantener las distancias. "La responsabilidad recae en la empresa, la casuística es compleja y no hay responsabilidad de los seguros", nos dice la autora del informe. Todo esto inquieta a las productoras que intentan mantener su guía de qué es lo que hay que hacer, pero ven cómo aumentan los costes.

Y mientras las aseguradoras siguen sin responder ante la situación. "Es uno de los temas estrellas, porque ya antes de que llegara marzo con la cuarentena, ya las pólizas de audiovisual incorporaban una clausura en rojo en la primera página, en la que ya aparecía el COVID como algo que quedaba fuera al ser considerado pandemia", dice Klimt. Ante esto, hay distintas situaciones. Para empezar, hay que saber si se va a dar cobertura a toda la actividad que se ha suspendido en estos meses. "Eso sería un seguro de responsabilidad civil, más que un seguro especifico para cubrir los riesgos".

Otra cosa es qué pasa, si a pesar de haber puesto todos los medios disponibles, alguien se contagia, ¿de quién es esa responsabilidad? "Por regla general, las empresas se excluyen de la responsabilidad absoluta", responde Klimt. Sin embargo, ha habido una sentencia en Francia, hace un par de semanas, donde un juez ha condenado a una compañía de seguros a cubrir el riesgo de un restaurante que había estado cerrado un par de semanas, dicen de esta entidad.

"La siguiente batalla pasará por esto. Habrá un cambio de criterio de las aseguradoras, sobre todo si la situación se mantiene en el tiempo. Por otro lado, están los reaseguros o la cobertura por encima de todo esto que pueda llegar a dar la administración y los estados. Cuando hay un granizo muy grande que se carga la cosecha, hay un reaseguro previsto con un fondo para estas cosas. Lo que habría que plantearse es trabajar en esta línea para que haya algo específico. Supongo que es algo en lo que se estará trabajando", concluye Mabel Klimt.

Por otro lado, desde esta consultora creen que la vuelta a los cines de las películas españolas es una buena noticia y pone al cine español en buena posición. Las cintas españolas llegarán a la cartelera a partir del 3 de julio. "Vienen fuertes porque el cine tiene que salir fortalecido. Es una oportunidad de oro porque las producciones internacionales tardarán hasta finales de ese mes. De modo que vamos a poner en valor el talento español", reflexiona Klimt.

"A España nos ha pillado en un momento muy dulce esta epidemia, porque nuestros productos están siendo demandados internacionalmente. Hay un gran consumo, mucho desarrollo de proyectos y las plataformas están comprando mucho. Hay una grandísima demanda de comprar contenido nuevo para reemplazar todas las series y películas que hemos visto ya. Hay actividad y ahora hay que garantizar que esa actividad tenga un umbral de seguridad", añade.