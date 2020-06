Trueba: "En esta crisis, nos hemos dado cuenta de la importancia de la sanidad pública"

El Festival de Cannes 2020 no existirá jamás. No había ocurrido algo así ni siquiera en el Mayo Francés, aunque aquel año se suspendió a mitad y no hubo Palma de Oro. El coronavirus está provocando situaciones extraordinarias, como la rueda de prensa que ayer por la tarde tuvo lugar en Cannes. Los directores del certamen dieron a conocer la selección de películas este año, sin encasillarlas en las secciones habituales. El objetivo era, por un lado, marcar terreno frente a otros festivales; por otro, que mantuvieran el Sello Cannes, lo que ayudará a la película en el mercado internacional.

Una de esas películas es El olvido que seremos, la nueva de Fernando Trueba. "Es un año muy especial y todo lo que pasa es muy especial. Yo no sé muy bien, intento pensar cuál es mi reacción y tampoco te creas que la tengo muy clara", nos decía tras hacerse pública la noticia. "Con la gente que está sufriendo y pasándolo mal y lo duro que está siendo todo esto, quejarte de que no se celebre el Festival de Cannes, no es muy de recibo", reflexiona el cineasta madrileño.

El anuncio de las películas seleccionados no tuvo la expectación de otros años, pero Cannes volvió a mostrar su poderío y también el del cine de autor. "El hecho de que sea noticia hasta un festival que no se celebra muestra un tipo de cine que es importante", reconocía Trueba. "Para mí, yo siempre he ido a los festivales en una posición ambivalente. Por un lado, contento de que la película esté; por otro, siempre me ha incomodado mucho lo de la competición, las alfombras, los photocall... O sea, que ese es el lado bueno de este año. Ha habido amigos que me han felicitado diciéndome que me había librado de esa parte".

"Es una de las películas seleccionadas y eso es bueno para la difusión de la película, para ir a otros festivales, para ventas, para distribución en el mundo. Es de lo que se trata Cannes siempre, y todos los festivales." Ahora serán los productores los que decidan a qué festivales irá la cinta y cuándo será la fecha de su estreno.

"La película es totalmente colombiana, ahora veremos con los productores a qué otros festivales la presentan y cómo va. Ellos tenían previsto estreno mundial en Colombia en septiembre, pero no sé si la pandemia lo va a permitir o no. Hay sitios donde sí se van a estrenar películas ya en julio y agosto, pero no sé cómo estará todo en Colombia", cuenta Trueba.

Protagonizada por Javier Cámara, El olvido que seremos es la adaptación de la novela de Héctor Abad Faciolince, sobre la historia de su padre. El actor interpreta a un médico con una ética muy similar a la de los sanitarios, que estos días se han puesto al frente de la crisis del coronavirus. "Es el libro que más veces he regalado en mi vida", decía Trueba en medio de grandes alabanzas para el actor. "Javier Cámara está impresionante".

"A mí lo que me gusta es que la película se vea, que llegue a la gente, les emocione y descubran al personaje de esta película. Es un médico que peleó toda su vida por la salud pública y que, curiosamente, ahora estamos en una época en la que nos estamos dando cuenta de lo importante de esto. Ahora que estamos pasando por una época tan dura, todos nos hemos dado cuenta de la importancia de tener una sanidad pública, Curioso que la película trate de un hombre así", nos contaba Trueba.

El rodaje tuvo lugar en Colombia y cuenta el director de Ópera prima o El sueño del mono loco, que ha sido una experiencia muy diferente de otros rodajes. "Es una película de la que estoy muy feliz del resultado, del rodaje, de la gente que ha trabajado, de la experiencia. Cuando vas a rodar una película a un país que no conoces con profundidad, con gente nueva... siempre hay muchas incógnitas, y ha sido maravilloso. Esta película siempre ha sido una cosa muy buena de experiencia, de cariño, de las amistades que hemos hecho. Es una película muy especial, muy intensa en el mejor sentido de la palabra y muy bonita".

Sobre su frustrada presencia en Cannes, asegura que se enteró ayer por la tarde. "Ya ni me acordaba ni me lo esperaba". Y reconoce que le han gustado las palabras del delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, que le definió hoy como uno de los mejores directores del mundo, y recordó cómo Trueba agradeció su Óscar por Belle époque.