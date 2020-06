Álex de la Iglesia: ''La gente tenía miedo a Internet y ahora lloran por un hueco en las plataformas"

¿De qué va este proyecto?

Se trata de recuperar el género de terror. Es un proyecto en el que estábamos desde hace 10 años. Hicimos aquella especie Historias para no dormir dos, que empezamos con chico. Estaba Balagueró, Paco Plaza, Urbizu… Eso se acabó y desde entonces llevo buscando relanzar algo así. A través de Sony y Amazon vamos a hacer una marca para hacer películas de terror. Serán pues en inglés, castellano o incluso si quieren en euskera. No quiero circunscribirlo a nada. Yo soy un intermediario y quiero ejercer de padrino. Haré la primera para arrancar. La segunda es de Jaume Balagueró y la tercera pues de quien quiera. Puede ser de Urbizu, de Carlos Theron o de Paula Ortiz o de quién quiera.

Has citado a Theron, que hace comedia, o a Paula Ortiz, directora de La Novia, que hace un cine más poético, ¿por qué crees que deben pasarse al terror ellos o Cobeaga, al que citaste el otro día?

Cobeaga haciendo terror tiene que dar un miedo… Una de las cosas que como director he sufrido y quiero paliar es esa. Claro es que yo como productor soy un poco raro, porque he dirigido y veo el negocio desde otro punto de vista. Uno de los estigmas que tenemos los directores es el “usted ha hecho esto, pues usted va de esto, usted ha hecho comedias, pues no se salga de ahí”. Y es no. Si la película no encaja en lo que uno está esperando de un director o de un proyecto ya no gusta o cuesta mucho que guste, suele ser con el tiempo. Me pasa con los directores de comedia, me apetece que por ejemplo Borja Cobeaga, si le apetece porque todo esto es sin hablar con ellos, salgan de ahí y hagan terror.

Volviendo a la parte industrial, es un proyecto a tres bandas, es decir, están implicadas, una major, Sony, tu propia productora que tienes con Carolina Bang como socia, y una plataforma, Amazon, tres pilares básicos ahora mismo en la industria del cine...

Es una labor que ha hecho Carolina Bang durante los últimos años de negociaciones. Ella quería unificar esos dos conceptos, Sony y Amazon. Lejos de ser incompatibles, las ventanas son compatibles. Es algo que daba mucho miedo y ya no. Ni te contaré el miedo que daba cuando yo era presidente de la Academia de Cine hace diez años. La gente estaba muy asustada, decía que Internet era el demonio, y ahora todo el mundo llorando por tener un hueco en una plataforma. En definitiva, son nuevos clientes o nuevas maneras de conseguir financiación para una película y bendito sea eso, no depender solo de dos o tres, sino que haya muchas maneras de acceder al público y eso siempre es mejor. En este caso las ventanas de exhibición se acercan y no estamos muy lejos de un estreno simultáneo.

Es que como presidente de la Academia de Cine siempre fuiste un visionario, no sé si marca el hecho de estudiar filosofía o no, pero lo cierto es que sí te adelantaste a debates que ahora ya están superados... ¿qué va a ser lo próximo en la industria? ¿había dónde va a ir el futuro?

Visionario en el sentido de ver de otra manera el negocio. Hombre un tipo que tiene una fábrica de VHS pues va a acoger mal al Blue Ray. La gente tiene miedo, yo también lo tenía. Cuando empecé a hablar de plataformas y piratería tenía una visión conservadora de mi trabajo. Cuando halas con la gente y escuchas, ves que nadie estaba defendiendo el todo gratis o tirando a la basura la cultura. Había unos intereses y ahora otros. El tema es que hay gente que no quiere cambiar de negocio y lo estira hasta que es imposible. No tengo ni idea que va a ser de nosotros en el futuro, todo es muy complejo, o sea, que tampoco soy un gurú. Es verdad que estamos viviendo un momento fantástico, a pesar de que a nosotros nos ha gustado mucho quejarnos. Hay un montón de plataformas que están produciendo y yo espero que la siguiente que se sume sea Filmin, la plataforma española. Todo eso ha supuesto un rejuvenecimiento de la oferta. Abren nuevas expectativas porque los guiones ahora están más abiertos. Lo normal era que un productor te dijera que cuanto menos jaleo, mejor. Ahora te dicen lo contrario, porque el público quiere cosas diferentes, hay competencia, hay productos originales y nuevos y eso siempre está bien

¿Qué es terror español? ¿De qué tradición bebemos?

Es muy sencillo, el terror español es el que hacen los españoles y ya está. No hay una marca, ni una manera de hacer. Pero sí es cierto que compartimos una serie de experiencias. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen miedo a no poner en una cinta de terror a un protagonista adolescente. Nosotros tenemos un gran hueco ahí, de hacer una película sin adolescentes. Creo que podemos hacer cosas distintas y plantear una competencia. De hecho, ya ocurre, el ejemplo es el éxito de Verónica, a través de Netflix. Ha sido un gran éxito. Nos ha pasado lo mismo que con El Hoyo, no tuvo mucha repercusión en cine, porque teneos poco dinero y ya no nos queda para la promoción. El asunto está en que esta gente estrena en Netflix y barre y es una de las películas más vistas en todo el mundo. Las plataformas lo que generan es una democratización del contenido en todo el mundo. No distinguen si es coreana o española. Entran y luego si hay subtítulos incluso la gente le da una oportunidad. ¿Cuántas series noruegas hemos visto? ¿qué me dices de Borgen? O La Casa de Papel, una serie que pasa sin pena ni gloria por la televisión y cuando entra en Netflix les cambia la vida.

Tú has producido a muchos directores, como Edu Casanova o Zoe Berriatúa, tú también fuiste apadrinado en su momento por Almodóvar… en esto demuestras un poco la importancia del productor en el cine, no sé si es algo que se está perdiendo...

Intento devolver el favor que me hizo Pedro. Gracias a él se financió una película que no hubiera conseguido vender a ningún productor español, que es Acción Mutante. Eso siempre lo he tenido en la cabeza, de deberle muchos. La industria española, a Pedro y a esos que deciden apostar por un chaval. En ese sentido, Carolina y yo hemos producido varias películas y hemos disfrutado un montón, ayudando a alguien que tiene talento. Hay muchos directores noveles que salen de las escuelas que son buenísimos. En definitiva, el tema es ahorrar trabajo, si yo voy a por financiación a mí me escuchan, pero a un director nuevo, no.

¿Es el terror el género que mejor va a explicar los miedos de una sociedad como la nuestra, en plena pandemia? ¿qué función tiene para narrador?

Ahora se necesita de todo, también reír en los momentos de angustia. Pero a parte de esta tragedia sin precedentes que hemos vivido, en la que no tengamos el ego de pensar que ayudamos a algo, porque los que ayudan son los que aplaudimos cada tarde y que trabaja. Nosotros hacemos entretenimiento, que es importante, pero es lo que es, hacer pasar a alguien os horas entretenida y punto, sin más aspiraciones. En el caso de la comedia está el efecto de quítame esto de la cabeza y punto. En el caso del terror está eso también, quítame esto de la cabeza pero de otra manera. Eso me recuerda a cuando yo era pequeño soñaba que tenía un examen de matemáticas y me despertaba. Qué maravilla de sueño, porque había sido una pesadilla, pero al despertarte era mentira. Eso pasa con el terror, has vivido la angustia en un entorno controlado y no pasa nada, lo malo de la vida es que no hay un control.

Eres uno de los directores más hiperactivos del cine español, nueva película de terror a la vista, serie en HBO, ¿cómo va eso?

Tengo muchas ganas de que la veáis. 30 monedas, está fatal que lo diga yo, pero ha quedado muy bien. Estoy muy orgulloso y deseando que la veáis, yo creo que a final de año.