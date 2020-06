Kameni: "He vivido muchos casos de racismo, se respetan más a los animales que a los negros"

Tras unos tensos días de enfrentamientos en Estados Unidos, donde el asesinato de George Floyd trajo consigo una ola de protestas en contra del racismo, Benjamín Zarandona, Carlos Kameni e Iturralde González se juntaron en El Larguero para condenar dicho fenómeno y contar sus anécdotas en torno a este.

Kameni, que fue el primero en opinar y hablar acerca de lo que está sucediendo, aseguró que ha vivido 'muchos casos de racismo’ y que lo que está sucediendo en el mundo últimamente es ‘muy fuerte’. El guardameta, que a día de hoy busca equipo, no ocultó su preocupación por la situación que hoy envuelve a las personas de raza negra en América: “Se respetan más a los animales que a los negros. Están sacando cosas que hemos dejado atrás hace tiempo”, sostuvo Carlos Kameni.

Benjamín Zarandona, que al igual que Kameni ha sufrido racismo en los campos de fútbol, aseguró que él ‘ha sufrido más el racismo en la calle que en las canchas’ y contó una anécdota referente a esto: “Una vez, andando por Valladolid, me llevé una bofetada de un Skinhead en la calle”, confesó.

Iturralde González, que con su excelsa trayectoria en los terrenos de juegos es imposible que no se haya topado con algún caso racista, se mostró consternado y desagradado con lo sucedido en Estados Unidos y habló también sobre los casos de racismo en el fútbol español: "Lo peor del racismo en el fútbol es que los clubes les defienden. ¿Qué ha pasado con el Espanyol y con Williams? No ha pasado nada (…) Al primer grito racista se tiene que coger al equipo y marcharse del campo. No hay mayor denigración humana que el racismo”, concluyó diciendo el árbitro de la SER.

