Reyes Maroto confirma la fecha de reapertura de fronteras en España tras la polémica: "Será el 1 de julio"

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha sido entrevistada este jueves en 'Hora 25' por Pepa Bueno para analizar la polémica sobre la fecha de la reapertura de las fronteras españolas para turistas extranjeros, para analizar los proyectos piloto que está ultimando España con Alemania para la entrada de 6.000 alemanes a nuestro país y probar la viabilidad de los protocolos de seguridad de España, así como para valorar la importancia de la nueva ley de Protección de la Infancia que el Gobierno pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

La ministra ha valorado muy positivamente la ley de Protección de la Infancia, que ha calificado como un paso "para que la infancia tenga un marco en la que sus derechos queden bien reflejados". También ha querido comentar el devenir de los puestos de trabajo perdidos por el cierre de Nissan y ha recordado que el Ejecutivo está trabajando para "proteger los puestos de trabajo y para que Nissan reconsidere la decisión".

Creo que vamos dando los pasos para ese programa social. El ingreso mínimo vital tiene como objetivo reducir la pobreza y ahora damos pasos de nuevo para que la infancia tenga un marco en la que sus derechos queden bien reflejados.

El 22 de junio acaba la última prorroga del decreto de alarma, pero en la orden de Sanidad que regula los controles en las fronteras se deja abierta la posibilidad de que se mantengan los controles una vez que finalice. Recuperaremos la movilidad interior el 22 de junio y nos damos un poco más de tiempo para abrir las fronteras exteriores con los socios europeos. El 1 de julio es la fecha que el presidente anunció y los datos epidemiológicos hacen que las decisiones se adapten, pero lo que en este momento quiero que los turistas tengan claro es que serán bienvenidos en España y que el 1 de julio es la fecha que tenemos pensada para la reapertura.

He tenido una rueda de prensa con corresponsales y hemos hablado de la desescalada, de los protocolos de seguridad y sobre las fronteras. He visto con mi equipo los teletipos al finalizar la reunión y he visto necesario rectificar.

Las recomendaciones que aprobó la Comisión nos da un marco para desarrollar proyectos pilotos de rutas seguras y hay dos CCAA, Canarias y Baleares, que nos han trasladado proyectos y esperamos poder ponerlos en marcha antes del 1 de julio para que no haya ningún riesgo cuando abramos el 1 de julio.

Hemos trasladado a las CCAA que cualquiera puede presentar el proyecto piloto y ahora son las islas las que más avanzado lo tienen pero eso no significa que otra CCAA pueda presentarlo.

Hemos definido recomendaciones que la Comisión aprobó, como la toma de temperatura, un cuestionario para hacer un seguimiento de estos turistas sobre dónde van a estar en caso de que necesitemos contactar con ellos y va a haber una monitorización de las personas.

Los corredores tiene que ser entre países que estén en la misma situación. En eso estamos basando los proyectos piloto.

Tuvimos el lunes una reunión con el comité de empresa de Nissan. Estamos trabajando para proteger los puestos de trabajo y para que Nissan reconsidere la decisión. Hay un proyecto industrial en esas tres plantas. Mucho trabajo, mucha interlocución con agentes sociales y con Japón y eso nos llevará a un horizonte en el que podamos revertir esta situación. Somos realistas y no hay que generar falsas expectativas, pero toca luchar del lado de los trabajadores.