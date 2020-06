Iñigo Urkullu, sobre la crispación política: "Es una escalada muy preocupante"

En paralelo al avance de las fases de desescalada y de la recuperación de la normalidad poco a poco en los territorios poco a poco, el Gobierno vasco prepara las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 12 de julio. El lehendakari Iñigo Urkullu, ha respondido a la preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por hoy'.

Crispación política

"Me resulta preocupante. Un ámbito como el Congreso que debería ser un foro de debate se está convirtiendo en un muy mal ejemplo. Es necesario desarmar la palabra e interpretar lo que los ciudadanos nos critican como no ponernos en la piel del otro. Es un nivel en escalada muy preocupante", ha explicado Urkullu que explica que no es el tono que se utiliza en las Conferencias de presidentes autonómicas.

"Creo que este domingo no será la última conferencia entre presidentes", ha dicho. Urkullu ha explicado que "este domingo pasado ha habido una cierta crítica al acuerdo de la gestión del ingreso mínimo vital por parte de Navarra y Euskadi".

Movilidad entre comunidades

"Espero al Real Decreto que el sábado conozcamos para saber cuando se podrá producir la movilidad. Estando dos comunidades autónomas en la misma fase, me gustaría que hablando entre ellas puedan decidir la movilidad. Me parece lo lógico", ha afirmado Urkullu.

El lehendakari ha explicado que aun están haciendo el cálculo del dinero que han gastado por la crisis del coronavirus. "Vamos a analizar esto para hacer balance y analizar el futuro. Habrá que reajustar el Presupuesto de 2020 priorizando las políticas sociales. Las posibilidades de inversión pública está sustanciada en educación y red ferroviaria. Tendremos que saber priorizar como hemos hecho en otras ocasiones".

Acuerdo del PSOE y Unidas Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral

Urkullu ha asegurado que la izquierda abertzale "no da puntada sin hilo" y que existe la aspiración de Bildu de formar un gran acuerdo con la izquierda para intentar gobernar Euskadi: "Cabe preguntar al resto de fuerzas políticas".

"Unidas Podemos está también en esas dinámicas en cuanto a la llamada de alianza de izquierdas", ha asegurado.