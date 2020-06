Estrenos de cine: la estafa de Hugh Jackman, thriller español y Costa-Gavras

Hugh Jackman regresa con La estafa, una cinta que retrata una de las mayores corruptelas en la escuela pública estadounidense. Hay también cine alemán, Free Country es el remake de La Isla mínima, thriller policial que esconde todo un sustrato político en la Alemania poco después de la reunificación. Juan Diego Botto protagoniza Rocambola, el estreno español de la semana donde un ladrón entabla una extraña y peligrosa relación con sus víctimas. Vuelven también estrenos como Comportarse como adultos, adaptación de las memorias de Varoufakis que ha llevado al cine Costa-Gavras y que suena como un puñetazo a la neoliberal Unión Europea. Nuestro invitado esta semana es Álex de la Iglesia, uno de los directores más hiperactivos de nuestro cine que ha creado un nuevo sello de películas de terror. En cine clásico vamos a repasar los 70 años de uno de los grandes westerns de Anthony Mann, Winchester 73, y a recordar a Rex Harrison. Y en televisión, el confinamiento nos ha traído cinco episodios, cinco cortometrajes más bien, que reflexionan sobre la convivencia y el encierro en esta cuarentena con directores como Paula Ortiz o Rodrigo Sorogoyen.

La estafa (Corin Finley)

En 2017 Colin Finley debutaba en la dirección con Purasange, una sátira oscura e ingeniosa sobre dos niñas ricas con la que denunciaba, entre otras cosas, la amoralidad de las clases altas. En esa idea profundiza en su segundo largo, basado en hechos reales, en uno de los mayores escándalos de la educación pública americana. El guion lo firma Mike Makowsky, que asistió a la escuela de secundaria de Roslyn, en Long Island, en el Estado de Nueva York, y conoció de niño a Frank Tassone, el protagonista de esta historia.

Hugh Jackman interpreta al superintendente de este distrito escolar, un hombre aparentemente perfecto y querido por padres, profesores y alumnos. Gracias a su gestión, el colegio figura en el cuarto puesto de mejores centros públicos del país, lo que facilita la entrada a la universidad de los estudiantes. Detrás de esa fachada, Tassone oculta su doble vida personal y se revela como un narcisista obsesionado con su imagen y su apariencia. Su mano derecha, la gestora que interpreta Allison Janney, hace y deshace a su antojo, hasta el punto de financiar con el dinero público todos los caprichos de su familia.

Cuando este castillo de naipes se desmorona, admite el desvío de fondos y es despedida. A Tassone, inmerso en su burbuja, le cuesta ver la realidad, el uso privilegiado y la malversación de dinero que marcaba su día a día, con viajes en primera clase o miles de dólares en gastos de tintorería. No fue una investigación policial, ni una auditoría ni una exclusiva periodística, fueron los propios alumnos del periódico del instituto quienes destaparon el escándalo. La cinta combina drama y comedia con mala leche, un humor ácido e inteligente, y dosifica las sorpresas para trazar el perfil retorcido de estos personajes.

La historia expone además la perversión de someter la educación a la competitividad empresarial del neoliberalismo. Una comunidad en la que el precio de la vivienda lo marca el ranking de mejores escuelas. Hugh Jackman y Allison Janney disfrutan con estos personajes miserables, dominados por la voracidad del dinero, el poder y el reconocimiento público. Pero también retrata la ambición y la obsesión por la excelencia académica de los propios estafados. El problema es que fue un caso real y, todos, jugaron y también pervirtieron la educación de cientos de niños.

Rocambola (Juanra Fernández)

También hay un estreno inédito español esta semana. La segunda película de Juanra Fernández que protagonizan Juan Diego Botto y Jan Cornet. Es un thriller claustrofóbico y psicológico sobre un joven ladrón que entra en una casa de Cuenca y acaba manteniendo una extraña y peligrosa relación con una pareja. El realizador y guionista juega con los pasajes de la Divina comedia de Dante y retrata el dolor, el miedo, los traumas y la venganza en el encierro de estos personajes.

La nueva vida de Britt Marie (Tuva Novotny)

Comedia sueca de la directora Tuva Novotny, que pone a una mujer de 60 años al frente de la historia. Algo no siempre habitual. Una mujer, interpretada por la gran actriz sueca Pernila August, que descubre que su marido es infiel y deja todo para marcharse a un pequeño pueblo a entrenar a un equipo de fútbol juvenil.

Free Country (Christian Alvart)

Esta semana se ha inaugurado el Festival de Cine Alemán de Madrid. Un certamen que se celebra online este año por el coronavirus y que tiene como cinta inaugural Free Country, el remake germano de La Isla mínima, la película ganadora del Goya de Alberto Rodríguez. Un thriller policial, atmosférico, donde el contexto político se mezcla con los asesinatos que investigan dos policías. En el caso de España, estaba ambientada en la transición, en Alemania, nos sitúa en el año 92, poco después de la reunificación alemana.

Comportarse como adultos (Costa-Gavras)

En un momento de House of cards, Frank Underwood rompía la cuarta pared para proclamar que la democracia estaba sobrevalorada. Eso debieron pensar los principales líderes europeos cuando un partido de extrema izquierda aglutinó todo el descontento en Grecia hasta arrasar en las elecciones. Ya podían prometer el oro y el moro a un pueblo ahogado, los recortes no eran negociables. No había margen ni alternativa.

Referente del cine social y político europeo, Costa-Gavras regresa 50 años después a su país para denunciar esel golpe europeo, los meses en que las instituciones comunitarias socavaron la democracia en Grecia tras la victoria de Syriza. Si en 1969 rodó Z en respuesta a la toma militar de su país, en esta ocasión quiere mostrar, desde la distancia, el compromiso con sus paisanos y retratar la deriva de una Europa cruel e insolidaria con el pueblo griego y el sufrimiento de la calle. Basada en el libro del exministro de finanzas griego, Gavras reconstruye las tensas negociaciones con la troika, es decir, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, inflexibles en su postura. "No había actas de esas reuniones, pero él había grabado y apuntado. Cada uno cuando salía de la reunión decía lo que quería. Todo lo que está en la película es real, solo he hecho la labor de recortar los discursos para hacerlo todo más interesante para el espectador. Así vemos el interior de Europa, que no es muy bonito".

Varoufakis es el héroe, el David frente al Goliat, firme en sus principios, con aire de estrella de rock y su lado ególatra. El villano es la Europa conservadora encabezada Wolfgang Schaüble, el todopoderoso ministro de finanzas de Angela Merkel que condicionaba toda decisión del Eurogrupo. El Memorándum de entendimiento negociado con el anterior Ejecutivo griego imponía unas condiciones imposibles al Gobierno de Tsipras, incompatibles con una agenda social o un rescate ciudadano, promesa con la que habían ganado las elecciones. La gigantesca deuda sumía a la economía griega en un círculo vicioso y amenazaba a los bancos de las principales potencias. Para la Europa del austericidio no había alternativa, o ese préstamo draconiano o la salida del euro.

Gavras mete su cámara en el circo de la política europea con un tono de farsa, tira de ironía y hasta de surrealismo en un metafórico baile final. "Es una tragedia como comedia, pero en la vida hay siempre comedia. Eso me parece importante para el futuro. Ver el ridículo y reírse de ello. Quiere decir que continuamos y podemos cambiar", explica el realizador. Rodada en varios países europeos, con actores griegos, la cinta se convierte en un thriller sobre este proceso de humillación que acabó doblegando la voluntad del pueblo griego. Tsipras claudicó, traicionó a sus ciudadanos y Varoufakis dimitió tras cinco meses en el cargo.

Un momento en el tiempo: Waves (Trey Edward Shults)

El retrato de la familia es el retrato de una sociedad y su tiempo. El cine ha mostrado su evolución durante décadas, y esa obsesión recorre la filmografía de Trey Edward Shults, uno de los directores más prometedores de EEUU. Con Un momento en el tiempo: Waves va un paso más allá al colocar en el centro de la historia a una familia afroamericana de clase media alta.

El joven realizador, de solo 31 años, ahonda en su tercera película en las dinámicas familiares, pero con una propuesta más radical y ambiciosa, dividida en dos grandes relatos. Por un lado, examina las relaciones paterno-filiales. Sterling K. Brown, ganador del Óscar por Green Book y protagonista de la serie This is us, asume el papel de padre autoritario e intransigente, cuyas presiones llevan al extremo a uno de sus hijos. Un hombre hecho a sí mismo que, marcado por un pasado traumático y consciente del racismo, impone la disciplina al cariño, empeñado en marca las expectativas de su hijo. El miedo, las dudas y la rebeldía se juntan en ese joven atleta que encarna Kevin Harrison Jr. El actor, con el que el director ya había trabajo en su anterior cinta, participó en la construcción de este personaje, un popular adolescente que no puede permitirse ser vulnerable.

El acierto de la película es combinar ese trato tóxico con un estudio de las relaciones adolescentes en la actualidad. La exigencia física y psicológica, la relación con su primera novia -una de las actrices de la serie Euphoria, por cierto- y un entorno opresivo llevan a este joven a una espiral de autodestrucción, un viaje a la oscuridad, con drogas y violencia, que el director acompaña con una frenética realización. Una apuesta estética llena de colores llamativos, bruscos movimientos de cámara y un popurrí musical, desde Frank Ocean a Kendrick Lamar, que subrayan la tensión y agonía de ese hijo atrapado y sin recursos emocionales.

El director admite la influencia del cine de Wong Kar Wai para darle forma a un proyecto en el que lleva trabajando más de 10 años. El estado mental de los protagonistas, su vida interior, define el tratamiento visual. Un hecho trágico marca un punto de inflexión en la película que le sirve para cambiar la mirada. El angustioso primer acto da paso a un segundo pasaje contenido, reflexivo y luminoso, donde la cámara y la música también se relajan. La hija encabeza esta parte, un viaje en busca de la identidad marcado por el primer amor y la fragilidad de los lazos familiares. Taylor Russel y Lucas Hedges protagonizan un relato sosegado de tránsito a la madurez, que se aferra a las emociones y la comunicación para curar las heridas. El flujo del amor y el dolor por la vida de esta familia articula toda la película, un melodrama colosal, por momentos excesivo en lo formal, que también indaga en el racismo, la masculinidad tóxica y las clases sociales para conformar esta panorámica de la América de hoy.

Cine clásico

Entrevista a Álex de la Iglesia

El director de cine acaba de lanzar el proyecto 'The Fear Collection', un sello junto a Amazon y Sony que producirá películas de terror de directores españoles: ''La gente tenía miedo a Internet y ahora lloran por un hueco en las plataformas".