"Me parece una provocación", Manu Carreño señala la última polémica alrededor de Gareth Bale

Las últimas declaraciones de Jonathan Barnett, el agente de Gareth Bale, siguen alimentando la polémica sobre la situación del galés en el club blanco. El sanedrín de El Larguero analiza cómo

El agente del jugador afirmó que Bale "no está pensando en irse antes de acabar su contrato, sino que está pensando en acabar su carerra en Madrid". Manu Carreño, director de El Larguero, tuvo claro qué le parecieron esas declaraciones: "Es una provocación".

"Me parece una cachondada de su agente, que no le ha hecho muchos favores abriendo la boca. Me parece una provocación, sinceramente", añadió.

"Bale sí quería irse del Madrid, porque no quería estar con Zidane. El agente de Bale ha pasado de decir cualquier equipo del mundo querría tener a Bale en sus filas y que es un sacrilegio que le dejen en el banquillo a 'se quiere retirar en el Madrid'", añadió Antonio Romero.

"Yo creo que lo que le pasa a Bale es que dijo 'si no juego me tendré que ir', pero ahora dice que aunque no juege se va a quedar porque nadie puede pagar eso", añadió Jesús Gallego.

No obstante, Javier Herráez señaló que la falta de minutos no es un problema para el jugador: "A Bale le da igual jugar que no jugar, yo creo". "Es decir, preferirá jugar, pero que si no juega no pasa nada. Él aquí está encantado", añadió.

"Un jugador jugando poco no es feliz. El ejemplo contrario es el de Mariano, lo da todo en los entrenamientos buscando su oportunidad por jugar. Pero no se quiere ir sabiendo que no va a tener ni un minuto", finalizó Mario Torrejón.

