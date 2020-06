Reyero confirma que el consejero de Sanidad ignoró sus advertencias para medicalizar las residencias

El lío que hay en el Gobierno de la Comunidad de Madrid es monumental. Los hechos son los siguientes: en diversos medios de comunicación se dio a conocer el borrador de un protocolo en hospitales de Madrid que excluía la hospitalización de ancianos que vinieran de residencias. La Cadena SER adelantó que la Fiscalía de Madrid iba a investigar estos protocolos. Ayer, Enrique Ruiz Escudero (PP), consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, reconoció la existencia de este "borrador" firmado y que se envió por "error". Por su parte, Alberto Reyero (Cs), consejero de Políticas Sociales, se ha mostrado muy crítico con estos protocolos y avisó que los ancianos "morirían de forma indigna", aparte de ser una orden a todas luces ilegal. Hoy Reyero ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 14' con José Antonio Marcos:

Entrevista completa en 'Hora 14'

¿Se considera un traidor?

En absoluto. Yo lo que he hecho ha sido avisar con antelación de un problema que veía que estaba creciendo en unas fechas muy tempranas de la crisis.

¿Por qué no le denunció usted a la Justicia?

Una circunstancia como esta, yo puedo entender que haya problemas por saturación del sistema sanitario. Si las personas no pueden ser atendidas por el motivo que sea, esas personas deben ser atendidas en residencias. O los residentes van al hospital o el hospital va a las residencias. Por eso hemos insistido tanto en medicalizar las residencias. Lo que están diciendo estos criterios es que no es ético y posiblemente no sea legal.

¿Hay más correos enviados al consejero de Sanidad o a la presidenta de la Comunidad de Madrid aparte de los que publica hoy 'El País'?

Uno se queda con los correos, pero he tenido muchas conversaciones por teléfono. Hay comunicaciones del 22 de marzo, del 31 de marzo y del 11 de abril donde decía entre otras cosas lo que ha aparecido hoy en la prensa. Y el consejero no me contestó.

¿Fue un error el envío del borrador que recomendaba no enviar a residentes a hospitales?

Eso es algo que tendrá que considerar la Consejería de Sanidad. Lo que le puedo decir es que se recibió un protocolo no un borrador, firmado por el Director General de Coordinación Sociosanitaria en el que aparecía que ese protocolo debía enviarse a residencias y hospitales. Los que tendrán que explicar esto son ellos.

¿Es viable la convivencia entre consejeros de los dos partidos?

La convivencia a veces pasa por momentos difíciles, pero siempre hay una esperanza para que sea viable. Yo siempre soy positivo y creo que las cosas se pueden reconducir. Con el consejero de Sanidad puedo tener una relación profesional que es lo que me importa con independencia de la relación personal que pueda tener con él.

¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si se hubieran producido estos traslados?

No me atrevería a decirlo. Es algo a lo que nunca voy a dar una cifra. Yo siempre he dicho que a mi lo que me preocupaba era que las personas no derivadas murieran en condiciones dignas. Que estas personas no recibieran una atención adecuada en las residencias.

¿Esta preparada la comunidad para otro rebrote?

Yo creo que la situación no tiene nada que ver ya con el inicio de la pandemia. Lo que puede haber son rebrotes puntuales. Estamos mucho más preparados, no tenemos que bajar la guardia aunque en el caso de Madrid pasemos a la fase 2.