Después de las informaciones que hemos conocido estos días es más necesario que nunca escuchar a aquellos que están en primera línea. Hoy sabemos que existieron comunicaciones entre dos consejeros en la Comunidad de Madrid, uno encargado de la gestión de las residencias y otro encargado de Sanidad, en la que el primero advertia al segundo de que estos protocolos "enviados por error" no eran éticos y presumiblemente ilegales.

Hablamos con Cinta Pascual, presidenta del Círculo de Empresarios de Atención a Personas, en 'Hora 25' con Pepa Bueno para hablar sobre el drama de la gestión de las residencias durante la pandemia del coronavirus.

Sobre la situación de las residencias durante la pandemia

Avisamos el 3 de febrero que qué podíamos hacer con esto y nos respondían que no nos preocupáramos, que era una gripe. Sabíamos que las personas a las que cuidábamos eran a las que más afectaban en caso de contagiarse.

Por un colapso del sistema sanitario no se trasladó a estos pacientes a hospitales. Cuando tienes a una persona mayor, con pluripatologías y sin médicos ni enfermeras en una residencia, no hay EPI, no hay PCR, no hay oxígeno ni goteros lo que pasa es que vas sumando a personas, gente que se va muriendo.

No solo lo avisamos, sino que además lo hemos vivido solos. Yo solo veía a estas personas que se morían y no podíamos hacer nada aunque sabíamos que no podíamos.

Se han tomado decisiones, seguramente sin afán de dañar a nadie, para atender a aquellas personas que tenían más esperanza de vida y a mi siempre me quedará como un dilema ético. Pero no es ético si no te informan.

Al personal le daban la baja por teléfono. ¿Cómo me voy a quedar en casa si somos personal de primer nivel?

Sobre la petición al Gobierno y a las comunidades

Nos llamaban para quitarnos personal desde los hospitales y además pagando un 50% más. Yo misma hablé con una secretaria de Estado para que homologara a personal nuevo.

El resultado no es bueno, pero no es culpa del sector.

Cuando las personas no podían superar el COVID-19 lo importante era que las personas tuvieran un final de vida correcto y sin sufrir. Cuando esto pasaba poníamos medicamentos de final de vida. Pero en aquel momento no nos parecía que esto tenía que ser tan rápido, no lo entendíamos, nadie nos explicaba nada.

En Madrid tenías que esperar a un médico 7 días y 3 o 4 a una funeraria.

Sobre los protocolos de Madrid

Estos protocolos los han habido en toda España. Lo que es duro es oír que esto ha pasado y se está documentando.

Todas las personas que viven en residencias tienen una o dos enfermedades. El 17% de estas personas tienen problemas respiratorios... de 385.000, ¿cuántas pueden superar el COVID-19 sin respirador?

Para nosotros es difícil la desescalada. Ellos no nos ven la cara. No podemos tener contacto físico y eso lo tenemos que tener siempre porque a estas personas las tenemos que ayudar a comer.

Hasta que no haya una vacuna una residencia nunca volverá a la normalidad.

Sobre los recursos de las residencias

No estábamos preparados. Ha muerto el 5% de la gente que ha estado en residencias. No había manera de sectorizar. Para un virus tan infeccioso, esto es una selva.

La calidad de este sector ha avanzado de manera descomunal en los últimos años, queremos más y necesitamos más tarifas públicas.