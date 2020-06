José Martínez Olmos cree que los datos serológicos demuestran que la enfermedad "ha progresado poco"

El Gobierno publicaba este jueves la segunda oleada de los datos de seroprevalencia que afirmaban que un 5,2% de la población tendría anticuerpos de coronavirus. Una encuesta, que según José Martínez Olmos, ex secretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, demuestra que "ha progresado poco esta enfermedad".

Martínez Olmos, además, reseñaba que la desescalada "no está teniendo un incremento de la infección", a pesar de los rebrotes puntuales y aseguraba que "los datos son alentadores".

No obstante, el ex secretario general de Sanidad incide en "no bajar la guardia" y adevertía de dos ámbitos en los que actuar "como si estuviéramos en la peor fase": el ámbito del turismo y el de las residencias de mayores. "Aquí hay que tener un especial cuidado con la expansión de la epidemia", comentaba.

"Hay que dejar para el futuro la decisión de quién ha sido el más afectado"

José Martínez Olmos se ha atrevido a afirmar que España se ha visto más afectada que el resto de los países del entorno y pedía esperar a que pasase la pandemia para poder comprobar esos datos. Unos datos, además, que como señala Olmos, no se miden de manera homogénea. En cambio, el profesor de la Escuela Andaluza de Salúd Pública aseguraba que España "ha tenido una respuesta de confinamiento muy eficaz".

Por otro lado, Olmos recuerda que en los consejos interritoriales previos a la declaración del estado de alarma, con los consejeros de sanidad y el ministerio, "no hubo una recomendación ni petición de restringir la movilidad". Una decisión que era consecuencia de que los datos epidemiológicos "no apuntaban en esa dirección".

Sobre los asintomáticos: "hoy sabemos más cosas del virus", y recordaba que en febrero había consejeros que decían que solo contagiaban y tenían la enfermedad quienes tenían síntomas. "La capacidad de respuesta es diferente", añade..

En relación a los fallecidos, aclara que "es muy difícil saber el total, porque hay gente que ha fallecido fuera del ámbito sanitario", haciendo referencia además a los datos de las Comunidades Autónomas y la opacidad en torno a las residencias. "Probablemente ahí hay delitos con consecuencias penales", añade. En este sentido, hace referencia a los datos del Instituto Carlos III que ascienden las cifras de fallecidos por coronavirus a 40.000.

Proyecto europeo para lograr la vacuna

"Avanzan bien algunos proyectos de vacuna, incluso rápido. Lo que no sabemos es cuanto de eficaz va a ser la vacuna", continuaba Martínez Olmos.

Por último, el exsecretario general de Sanidad, y considera necesario un planteamiento europeo para lograr la vacuna. "Si no lo hay, el proyecto tiene que ser nacional", zanja.

