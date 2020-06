El turismo de 'proximidad' ante la etapa poscovid: "Lo más importante es la movilidad de las grandes ciudades"

Ahora que vemos la luz en el horizonte empiezan los preparativos para unas vacaciones sin duda diferentes. El turismo de proximidad es el que va a tener un mayor auge por lo evidente: no se puede salir de España hasta el 1 de julio y aún así habrá muchas medidas que cumplir. Hay quien apuesta por turismo de camping o simplemente irse al pueblo. Hablamos en 'Hora 25' fin de semana con Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Campings y con Luis Chico, presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural en Valladolid.

La presidenta Beriain reconoce que desde hace un par de semanas el "teléfono no para de sonar" y están teniendo "muchas reservas de gente que nunca ha estado en un camping". Respecto a los turistas extranjeros los dan por perdidos y señala que las noticias que vienen de parte del Gobierno "son contradictorias". Esta incertidumbre hace que el mercado extranjero no piense en venir a España. "El 1 de julio vamos tarde", sentencia Beriain.

Escucha la entrevista a la presidenta

Por su parte, Luis Chico asegura que en muy poco tiempo se ha pasado de "nada" a tener muchas llamadas, sobre todo para "preguntar" ya que a partir del día 8 de junio el 52% de la población española pasará a la fase 3. Chico ha destacado lo mucho que tienen que ofrecer "los pueblos de España" lo que él llama la "España llena".

Reconoce que lo que va a pasar este verano "no es extraordinario" porque van a tener unas cifras que se aproximan mucho a otros años. "No vamos a poder ampliar más, ojalá pudiéramos recuperar todo el tiempo perdido", explica. Sin embargo, también destaca los problemas que ha habido en los meses previos: "muchos se van a quedar atrás porque no van a abrir". El empresario dice que "le encantaría que la gente hablara del turismo rural los meses de enero, febrero y marzo que no viene nadie por ningún lado".

"Lo más importante para el sector es la movilidad de las grandes ciudades", sentencia Luis Chico.