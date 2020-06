Mateu Morey: "¿Achraf? Está capacitado para tener un sitio en el once del Madrid"

El canterano del RCD Mallorca, actualmente militando el Borussia Dortmund, Mateu Morey, que asegura que hoy ‘está donde está gracias al Barça’, pasó por El Larguero para conversar acerca de su actualidad: jugando en el equipo dirigido por Lucien Favre y destacando en su segundo partido con la primera plantilla, con tan solo 20 años.

Morey, que esperaba entrar en el primer equipo del Borussia Dortmund tras el parón, aseguró que se siente ‘muy contento y agradecido’ por entrenar y jugar día a día con jugadores como Haaland, al que consideró ‘un jugador de moda que dará mucho de que hablar’ en el futuro: “Haaland es igual de bueno que como se ve en televisión. ¿En cuanto a Achraf? Es un jugadorazo y esta temporada lo ha podido corroborar en el Dortmund. No hemos hablado de su vuelta al Real Madrid, pero no me extrañaría que con el nivel que está dando, lo llamen. Está capacitado para tener un sitio en el once del Madrid”, dijo.

En cuanto a su actualidad en la Bundesliga, donde lleva 18 minutos disputados en los últimos 2 partidos, Morey aseguró que está ‘contento’ en Alemania y que ‘nunca se sabe’ qué le deparará el futuro ya que ‘el fútbol da mil vueltas’: “Elegí al Borussia Dortmund porque creía que era un muy buen sitio para crecer y porque creía que tenía más oportunidades de llegar al fútbol profesional.

Más información

