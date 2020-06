Roncero se cansa de ese jugador del Real Madrid: "Se te quitan las ganas de que Zidane le dé una oportunidad"

En el último ‘Sanedrín’ de los ‘tres jinetes de AS’ (Manolete, Tomás Roncero y Santi Giménez) antes de la vuelta de LaLiga, nuestros expertos analizaron la decisiones de Javier Tebas y la posibilidad de que el público asista a los estadios a apoyar a sus respectivos equipos.

Los tres expusieron sus opiniones sobre el tema de los aficionados en los estadios, lo cual preocupa a gran parte de la afición del fútbol español: “No es justo que haya público en unos estadios sí y en otros no, pero no me parece que sería determinante”, dijo Santi Giménez. En respuesta a eso, Roncero expresó su opinión: “A mí me parece bien que en donde se pueda, haya aficionados. No creo que sea adulterar la competición”, añadió.

Seguidamente, nuestros analistas hablaron acerca de Luka Jovic, que volvió a ‘caldear’ los ánimos de la afición blanca tras una foto que subió a su Instagram, y borró minutos después, donde salía con la férula ocasionada por su lesión mientras hacía una barbacoa con sus amigos: “Todo lo que está haciendo son pasos hacia atrás (…) Con todo lo que está haciendo fuera del campo, se quitan las ganas de pedirle a Zidane una oportunidad para él. Su cúmulo de torpezas va a impedir que siga en el Madrid… y fíjate que ha fichado por 5 años”, sentenció Roncero.

Como comentario complementario a la opinión de Roncero, Santi Giménez sostuvo lo que para él ha sido el mejor momento de Jovic en el conjunto merengue: “Lo mejor que ha hecho Jovic desde su llegada al Madrid fue firmar el contrato”, dijo.

Manolete, para concluir ‘El Sanedrín’, analizó y comparó a los que ahora mismo son dos de los principales objetivos transferibles del Real Madrid: “Será más fácil que el Madrid se deshaga de Bale que de Jovic”, concluyó diciendo.

